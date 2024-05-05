نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من آمال ماهر على حفلتها أمس بجدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت الفنانة امال ماهر رسالة خاصة للجمهور بعد نجاح حفلتها بموسم جدة أمس وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع إنستجرام ".

كتبت آمال ماهر:'من حفلة السعادة في موسم جدة.. غمرتوني بجمال حضوركم، وحفاوة استقبالكم، شكرًا جمهور المملكة الشقيق، وشركة بنش مارك، والأوركسترا الجبارة بقيادة المايسترو وليد فايد

علقت الفنانة مي كساب، على صوت الفنانة آمال ماهر، في حفلها الغنائي، مساء أمس الجمعة، الذي أقيم في جدة ضمن فعاليات "تقويم جدة".

نشرت "مي" مقطع فيديو أثناء حضورها الحفل من خلال خاصية "الاستوري"، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وعلقت عليه قائلة:" إنتي الحب الكبير، دايما مسلطنة قلوبنا، أعظم صوت في العالم".

أشاد الفنان الكبير صلاح عبد الله بحفل الفنانة آمال ماهر في جدة الذي أقيم مساء أمس وعرض عبر قناة MBC مصر، حيث أشاد بها من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" حيث نشر قائلًا: "أمال ماهر ملعلعة في جدة…بتغني بشوق شديد للغناء…إفتكرت أول ظهور لها في التليفزيون المصري…صحيح من جد وجد…تستحق ماوصلت إليه".