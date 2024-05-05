نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لأول مرة.. محمد رمضان يحيي حفلا غنائيا في لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد المطرب محمد رمضان لإحياء حفلا غنائيا ضخما ومن المقرر إقامتها في دولة لبنان، يوم 17 أغسطس المقبل، ويعتبر ذلك اللقاء الأول الذي يجمعه مع الشعب اللبناني، بعد مقابلته من قبل خلال تكريمه في حفل موريكس دور.

ومن المقرر ان يقدم محمد رمضان مجموعة من أغانيه المميزة التي يتفاعل معها الجمهور الجديدة والقديمة، ومنهم: "مافيا، ونمبر ون، وإنساى، وهنرقص، علي الله، كم بيبي كم، علي وضعنا"، وغيرها من الأغانى.

في سياق آخر يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان الفنية هو مسلسل "جعفر العمدة"، الذي تم عرضه في موسم رمضان 2023، وحقق نجاحا كبيرا في الشارع المصري، لذا طالب الجمهور جزء ثاني من المسلسل.

مسلسل "جعفر العمدة" بطولة الفنان محمد رمضان وشارك معه كثير من نجوم الفن أبرزهم: هالة صدقي، إيمان العاصي، عصام السقا، مي كساب، منه فضالي، أحمد داش، منذر رياحنة، زينة، أحمد فهيم، وآخرين، من إخراج محمد سامي.