نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيانكارلو اسبوزيتو بطل Breaking Bad ينضم لعالم Marvel في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الممثل العالمي جيانكارلو اسبوزيتو بطل فيلم Breaking Bad عن انضمامه في فيلم عن أبطال خارقين كعادة أفلام شركة مارفل.



وقال الممثل العالمي جيانكارلو اسبوزيتو:"لقد وقع اختياري للعمل بفيلم أبطال خارقين، وسوف أظهر الآن بعالم Marvel السينمائي كشخصية مختلفة عما يتوقعه المعجبون".

وأضاف:" ستعرفون المزيد عن دوري المختلف والجديد في عالم مارفل بصورة عاجل وليسا لأجبة في أقرب وقت ممكن يمكن أن أعلن فيه عن تفاصيل الدور سأفصح لكم جميعا".

آخر أعمال جيانكارلو اسبوزيتو بطل Breaking Bad

والجدير بالذكر آخر أعمال الممثل العالمي جيانكارلو اسبوزيتو فيلم Abigail الذي تم طرحه في السينما في بداية شهر أبريل الماضي 2024.

أحداث فيلم Abigail

وتدور قصته حول خطف مجموعة من المجرمين راقصة باليه مراهقة تُعد ابنة أحد أشهر أباطرة عالم الجريمة، ولكن بمرور الوقت يكتشفوا أنها ليست مجرد فتاة طبيعية وتتوالى الأحداث والفيلم من تأليف ستيفن شيلدز بالتعاون مع جاي بوسيك وإخراج تايلر جيليت بالتعاون مع مات بيتينيلي أولبين.