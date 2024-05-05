اليوم.. أبطال مسلسل "المداح 4" ضيوف عمرو أديب عبر MBC مصر

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل اليوم في تمام العاشرة مساءً أبطال وصناع الجزء الرابع من مسلسل المداح ضيوفاً على برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر قناة MBC مصر، ويكشفون أبطال المسلسل كواليس وأحداث الجزء الرابع ويكشفون تفاصيل تقديم جزء خامس من المداح.

وكشف البرومو الخاص بالحلقة عن وجود كلاً من الفنان حمادة هلال والفنان فتحي عبد الوهاب والفنانة هبة مجدي، والطفل يوسف حمادة هلال والمخرج أحمد سمير فرج.

تفاصيل الجزء الرابع من مسلسل "المداح"

وفي سياق متصل يذكر أنه قد حقق الجزء الرابع من مسلسل المداح، الذي عرض في الموسم الرمضاني المنقضي نجاحًا كبيرًا.

مسلسل المداح 4 مكون من 30 حلقة، ومن بطولة حماده هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، محمد عز، وهلا السعيد، ويظهر خلال الأحداث عدد من ضيوف الشرف منهم دياب وسهر الصايغ ومحسن محي الدين ومحمد نجاتي وأشرف زكي، ومن تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج.

قصة مسلسل المداح الجزء الرابع

تدور أحداث مسلسل المداح الجزء الرابع عن قصة تدور حول البحث في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، حيث أن حمادة هلال القائم بدور الشيخ صابر المداح في قيامه بالتخلص من الجن الكبير الذي يقوم بمواجهته، ويتم هذا بعد ان يقوم الشيخ بحرق قبيلة هند بنت الأحمر في آخر الجزء الثالث وهذا الذي تم إذاعته في موسم رمضان قبل الماضي عام 2023.

أحدث أعمال الفنان حمادة هلال

ومن ناحية اخري، استقر على المنافسة بالجزء الخامس من المداح في رمضان 2025، على أن يكون الجزء الأخير من العمل، ومن المقرر أن يبدأ التحضير له خلال الفترة المقبلة.

وأعلن حماده هلال منذ فترة عن نيته تقديم جزء ثاني من فيلم حلم العمر، ولكن إلى الآن لم يعلن عن العمل بشكل رسمي، وشارك في بطولة الجزء الأول بجانب حماده كل من دينا فؤاد، رامي وحيد، هالة فاخر، توفيق عبدالحميد، حجاج كامل، منة عرفة، ودارت الأحداث حول شاب فقير يعشق الملاكمة، ويحاول الوصول للعالمية.

ويبدأ حماده هلال الفترة المقبلة التحضير لفيلم جديد من إنتاج محمد هنيدي، كان قد تحدث عن تفاصيله في تصريحات صحفية سابقة.