كارمن بصيص تحسم الجدل حول تعرضها لحادث سير

القاهرة - محمد ابراهيم -

كشفت الفنانة اللبنانية كارمن بصيبص من خلال تصريحات تلفزيونية عن كواليس حادث سير تعرضت له.

وقالت:"قبل شهرين تعرضت لحادث سير كبير جدًا وكان مثل القلم على وجهي، ووقتها عرفت إن في ثانية واحدة ممكن تفقد حياتك".

وأضافت: "الحادث كان في لبنان وكنت في طريقي لتصوير مسلسل نظرة حب، وكنت أفكر أن لدي في الأيام المقبلة تصوير مشاهد لحادث سيارة".

وتابعت:"كنت أفكر في المسلسل والمشهد، الذي يبدأ بحادث سيارة ثم دخولي في غيبوبة، وفكرت أنني سأتأخر في التصوير، ولن أذهب بسيارتي كي لا أنام أثناء القيادة".

وأشارت:" في مساء نفس اليوم وأنا في طريقي للعودة تعرضت لحادث سير كبير، ودخلت في سيارة أمامي وطارت السيارة التي أركبها وفُتحت الوسادة الهوائية وتحركت يمين ويسار وفي النهاية وقفت في منتصف الطريق وتدمرت السيارة بالكامل، والصدمة أنه لم يحدث لي أي شيء"..



كارمن بصيص:أنا شعرت فجأة أنه بأقل من ثانية يمكن أن يفقد الإنسان حياته

وواصلت: "أنا شعرت فجأة أنه بأقل من ثانية يمكن أن يفقد الإنسان حياته، وأنا لم أنشر صورة أو خبر تعرضي للحادث لأن هذا ليس أسلوبي ولا يهمني الفكرة، ووالدتي حتى أخبرتها في اليوم التالي، وأشكر كل الناس الذين ساعدوني بداية من إخراجي من السيارة، والاتصال بالإسعاف والاطمئنان عليّ".

آخر أعمال كارمن بصيص



والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة اللبنانية كارمن مسلسل نظرة حب مكون من 30 حلقة وتدور أحداثه في إطار دراما إجتماعية، والمسلسل من تأليف رافى وهبى وإخراج حسام على وإنتاج شركة إيبلا الدولية وبطولة كلا من باسل الخياط، كارمن بصيبص، سارة بركة.