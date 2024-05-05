46 مليون جنيه ايرادات فيلم ”فاصل من اللحظات اللذيذة” خلال 24...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 5 مايو 2024 09:31 صباحاً - استطاع فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" أن يحقق نجاحا كبيرا خلال عرضة الفترة الأخيرة، بطولة النجم هشام ماجد وهنا الزاهد.

حصد فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" يوم الجمعة الماضية إيرادات بلغت 886 ألفًا و316 جنيهًا، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم إلى 46 مليونًا و103 آلاف و83 جنيهًا، خلال 24 يوم عرض بالسينمات منذ طرحه في عيد الفطر.

أبطال فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة

العمل من بطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومي فؤاد، والطفل جان رامز، مع عدد من ضيوف الشرف، منهم طه دسوقي وغادة إبراهيم، والعمل من تأليف شريف نجيب وجورج عزمي وإخراج أحمد الجندي.