أول رد فعل من نيف كامبل بعد عودتها لسلسلة Scream

القاهرة - محمد ابراهيم - وجهت النجمة نيف كامبل الشكر للشركة المنتجة للجزء الأحدث من أفلام الرعب الشهيرة Scream بعد ضمها لأبطال الجزء السابع من السلسلة.

ووفق ديلي ميل، كانت نيف من أبطال الجزء الأول من السلسلة الشهيرة من أفلام الرعب إلى جانب كورتني كوكس.

وكان العرض الخاص لفيلم Scream VI، شهد حضور مميز للمغنية ديمي لوفاتو التي حرصت على الحضور كأحد الضيوف للعرض الخاص للجزء السادس من سلسلة أفلام الرعب الشهيرة.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من العرض الخاص للفيلم الجديد، الذي أقيم بحضور صناعه، في مدينة نيويورك.

تفاصيل عن العمل

والفيلم الجديد Scream VI، هو الجزء السادس، من سلسلة أفلام الصرخة، التي تعتبر من أشهر أفلام رعب الجريمة في هوليوود.

والجزء السادس الجديد من السلسلة، يشارك في بطولته، ميليسا باريرا، وهايدن بانتير وسمارة ويفنج وجاك شامبيون، وكورتني كوكس.

كما تنضم لأبطال الجزء السادس الجديد من الفيلم، الممثل الشاب جينا اورتيجا، التي حققت شهرة واسعة مؤخرًا، بفضل نجاح مسلسلها الجديد "وينزداي".

نجمة صاعدة

وفي عالم هوليوود، تعتبر جينا اورتيجا حاليًا، من أبرز النجوم الشباب الصاعدين، بعد مشاركتها في بطولة مسلسل "وينزداي"، الذي يروي قصة أسرة آدمز.

ونجمة شبكة نتفليكس البالغة من العمر 20 عام، نجحت في الحصول على ترشيح لجائزة جولدن جلوب عن دورها في هذا المسلسل، تقديرًا للأداء المميز الذي قدمته به، والذي دفع شبكة نتفليكس لبدء العمل على طرح موسم ثاني منه.