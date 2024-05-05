نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيرس بروزنان يلتقي أسرة الشخصية التي يجسدها بفيلمه الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر النجم بيرس بروزنان صورة له برفقة أسرة الشخصية التي يجسدها في فيلمه الجديد المقتبس من أحداث حقيقية.

ووفق ديلي ميل، اللقطات ظهر بها بروزنان رفقة أسرة الملاكم البريطاني الذي يجسد شخصيته في فيلمه الجديد بمدينة ليدز البريطانية.

وظهر النجم بيرس بروزنان في إطلالة اخفت ملامحه أثناء تنكره في الشخصية التي من المفترض أن يجسدها بأحدث أفلامه.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من موقع تصوير مشاهد الفيلم الذي تستوحى قصته من أحداث حقيقية، وجسد به شخصية مدرب ملاكمة مخضرم.

تعاون مع هيلين ميرين

وكان قد وقع الاختيار على كل من النجم الكبير بيرس بروزنان والنجمة البريطانية القديرة هيلين ميرين، ليجسدا دور البطولة، في مشروع سينمائي جديد مقتبس.

ووفق ديلي ميل، الثنائي من المقرر أن يلعبا دور البطولة في فيلم جديد سيكون مقتبسًا من رواية بعنوان The Thursday Murder Club للمؤلف ريتشارد أوسمان.

فيلم جديد مع نجم مصري

أيضًا يشارك الفنان المصري الشاب أمير المصري في بطولة فيلم سينمائي درامي جديد، من بطولة النجم الكبير بيرس بروزنان.

ووفق ديد لاين، الفيلم سيطرح بعنوان Giant من إنتاج شركة ستديوهات AGC Studios، وستكون قصته مقتبسة من حياة الملاكم البريطاني يمني الأصل برنس ناسيم حامد.