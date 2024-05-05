نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. نشوى مصطفى ضيفة عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الإعلامى عمرو الليثى الفنانة نشوى مصطفى في حلقة فنية خاصة في العاشرة مساء اليوم الأحد من برنامج "واحد من الناس"،لتكشف أسرار وكواليس عن حياتها الشخصية والفنية وأسباب ابتعادها عن الساحة الفنية لمدة 10 أعوام، وعن سبب حماسها للعودة مرة أخرى من خلال مسلسل " إمبراطورية ميم ".

تفاصيل حلقة نشوى مصطفى في برنامج واحد من الناس

كما تتحدث أيضًا عن كواليس العمل مع النجم خالد النبوي، وعن أسرار تعاونها معه في أكثر من عمل فني، بجانب عملها كمقدمة برامج خلال فترة غيابها عن الدراما، وغيرها من الأمور.



آخر أعمال نشوى مصطفى



والجدير بالذكر آخر أعمال نشوى مصطفى مسلسل إمبراطورية ميم، والذي حاز المسلسل على إعجاب الجمهور وقت عرضه في دراما رمضان 2024، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى وإشراف عام مصطفى العوضي.