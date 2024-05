نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جينفر لوبيز تكافح لبيع تذاكر جولتها الغنائية This is Me... Now tour في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت مصادر مقربة من النجمة جينفر لوبيز، عن أن المغنية والممثلة الشهيرة تجد صعوبة في بيع تذاكر الجولة الفنية لحفلتها القادمة. ووفق ديلي ميل، استلهمت لوبيز فكرة تنظيم جولة فنية عالمية تروج خلالها لأحدث ألبوماتها، من النجمة تايلور سويفت. وسبق أن طرح الإعلان الترويجي الرسمي للفيلم الجديد للنجمة جينفر لوبيز Atlas الذي تدور أحداثه في إطار من التشويق والخيال العلمي. ونقلت صحيفة ديلي ميل، الإعلان الترويجي للفيلم الذي تعود به لوبيز من جديد للسينما في فترة انتعاشة تعيشها النجمة الكبيرة الآن. وكانت قد قامت النجمة جينفر لوبيز بنشر صورة تقارن بها بين ما كانت عليه منذ 10 سنوات في عام 2004، وصورة حديثة لها من عام 2024. ونقلت ديلي ميل، الصورة التي نشرتها لوبيز لتثبت من خلالها لعشاقها أنها حافظت على إطلالتها الشبابية طوال هذه السنوات. وحظي الفيلم الوثائقي الجديد للنجمة جينفر لوبيز باستحسان الملايين من عشاقها من المشاهدين، بعد ما تضمنه الفيلم من لحظات صادقة قدمت بها لوبيز العديد من التفاصيل الحياتية التي تظهر للعلن للمرة الأولى. مشاريع جديدة لـ "لوبيز" وكان قد طرح مؤخرًا للنجمة جينفر لوبيز، فيلم جديد بعنوان Shotgun Wedding، الذي أقيم له عرض خاص جديد في قاعة عرض TCL Chinese Theatre في هوليوود. والفيلم الجديد Shotgun Wedding، هو أحدث الأعمال السينمائية لجينفر لوبيز، وتجسد به النجمة الكبيرة شخصية باسم دارسي، يشارك في بطولة الفيلم أيضًا جوش دوهامل الذي يجسد شخصية باسم توم. أيضُا الممثلة البارزة التي حصدت مؤخرًا جائزة جولدن جلوب كأفضل ممثلة في مسلسل قصير، جينفير كوليدج تشارك في بطولة الفيلم الجديد بدور رئيسي. ايضا ضمن أبطال العمل يشارك ليني كرافيتز في شخصية باسم سين، وكالي هرنانديز التي تجسد شخصية باسم جيمي، وسونيا براجا التي تجسد شحصية باسم ريناتا، وشيش مارين الذي يجسد شخصية باسم روبرت. عودة للسينما وتستمر النجمة جينفر لوبيز في تقديم مزيدا من الاعمال السينمائية مسجلة عودتها من جديد للظهور السينمائي المتكرر، بعد طرحها لفيلم جديد بعنوان MARRY ME، شارك في بطولته الممثل الكوميدي أوين ويلسون. هذا الفيلم شارك في بطولته مجموعة مميزة من الفنانين، من ضمنهم المغني الكولمبي مالوما في دور باستيان، وكلو كولمان في دور لو جيلبر، وجون برادلي في دور كولين، وسارة سلفرمان في دور باركر دييز. This is Me