الثلاثاء.. حسن الرداد ضيف برنامج "كلمة أخيرة"

القاهرة - محمد ابراهيم - تستضيف الإعلامية لميس الحديدي يوم الثلاثاء المقبل 7 مايو في برنامجها "كلمة أخيرة" على قناة "ON"، الفنان حسن الرداد.

تفاصيل حلقة حسن الرداد في برنامج كلمة أخيرة

ويتحدث حسن الرداد خلال اللقاء عن رحلته الفنية وأبرز الأعمال التي قدمها، وكواليس مسلسله "محارب" الذي عُرض خلال الموسم الرمضاني الماضي، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى التي يتناولها اللقاء.

موعد برنامج كلمة أخيرة

يذاع برنامج "كلمة أخيرة" من السبت إلى الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء على قناة "ON".

آخر أعمال حسن الرداد

يذكر أن الفنان حسن الرداد، شارك في دراما رمضان الماضي بمسلسل “محارب” وشارك في بطولته: ناهد السباعي، أحمد زاهر، نرمين الفقي، ماجد المصري، محمود البزاوي، محمود ياسين جونيور، وغيرهم، والمسلسل من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيري عادل.

وتدور أحداث المسلسل حول الشاب (محارب) الذي ينزح من الصعيد إلى مدينة (القاهرة)، عقب وفاة والده، ويضطر للعمل في مجالات عدة حتى يعيل أسرته، وتأخذ الأحداث منحنى آخر حين تتوفى والدة (محارب) في حادث سيارة، وقد حقق المسلسل نجاحًا كبيرًا فور طرحه عبر شاشات التلفزيون المختلفة في شهر رمضان.