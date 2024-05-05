نتفليكس تطرح الإعلان التشويقي لمسلسل بيندكت كومبرباتش Eric

القاهرة - محمد ابراهيم - يعود النجم بيندكت كومبرباتش للدراما من جديد عبر مسلسل تليفزيوني يطرح له قريبًا من إنتاج شبكة نتفليكس.

ونقلت ديلي ميل، الإعلان التشويقي للمسلسل الجديد لكومبرباتش، الذي تدور أحداثه في فترة الثمانينات ببريطانيا، بعنوان Eric.

وبشر النجم الكبير بيندكت كومبرباتش متابعيه بعودة قريبة لشخصية دكتور سترينج ضمن عالم مارفل السينمائي، في حوار جديد أجراه الممثل البريطاني المميز.

ووفق صحيفة ديلي ميل، قال كومبرباتش، أن الامور تجري حاليًا في ستديوهات مارفل، قد ينتج عنها عودة قريبة للشخصية الشهيرة، في ظهور مرتقب حسب تقديراته قد يكون خلال العام المقبل.

دكتور سترينج

وخلال السنوات العشر الماضية، قدم بيندكت كومبرباتش شخصية دكتور سترينج في جزئين مستقلين بالشخصية، بالاضافة لظهوره كبطل لأفلام أخرى تابعة لعالم مارفل السينمائي، منها فيلم سبايدر مان 3.

وشخصية دكتور سترينج، من الشخصيات المحورية التي اعتمدت عليها أحداث أفلام مارفل في السنوات الماضية في كثير من النواحي.

جديد ستديوهات مارفل

وتستعيد النجمة ليف تايلور دورها من فيلم انكريدبل هالك، ضمن الأحداث المرتقبة لفيلم كابتن أمريكا 4.

ووفق صحيفة ديلي ميل، فإنه قد تم رصد ليف تايلور في موقع تصوير مشاهد فيلم كابتن أمريكا 4 في أحد المدن الأمريكية، حيث ستعود لتجسيد شخصية بيتي روس.