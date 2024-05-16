نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم عفيفي يتعاقد على بطولة مسلسل جديد بعنوان على الكنبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل كريم عفيفي خلال الفترة الحالية التحضير لأكثر من عمل فني، سواء في السينما أو الدراما، تعاقد مؤخرًا على بطولة مسلسل جديد بعنوان على الكنبة، وبالفعل بدأ تصوير أولى مشاهد العمل خلال الأيام القليلة الماضية.

اعمال كريم عفيفي القادمة

ومن ناحية اخري، ينتظر كريم عفيفي خلال الفترة المقبلة عرض فيلم أصل الحكاية، وهو من تأليف وإخراج محمد أمين ويضم العمل العديد من النجوم منهم شيري عادل، خالد الصاوي، هالة فاخر، محمود حافظ، علاء مرسي، وكان من المفترض أن يشارك كريم عفيفي في الموسم الرمضاني الماضي، من خلال مسلسل للأذكياء فقط، بمشاركة حمدي المرغني ورنا رئيس وريم سامي، والعمل تدور أحداثه في 15 حلقة في إطار كوميدي اجتماعي، ويجسد شخصية طالب جامعي يقع في حب “رنا رئيس”، ويبحث عن علاج لمرض نادر، خلال إطار كوميدي.

أحدث أعمال كريم عفيفي في السينما

وايضا عرض لـ كريم مؤخرًا أكثر عمل سينمائي منهم فيلم ع الماشي، الذي شارك في بطولته بجانب علي ربيع، وهو من تأليف أحمد عبد الوهاب وإخراج محمد الخبيري، كما قدم بطولة فيلم عصابة عظيمة، مع إسعاد يونس، تأليف هاجر الإبياري وإخراج وائل إحسان، وشارك فيه رنا رئيس، محمد محمود، فرح الزاهد، مصطفى عنبة والعديد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت وغيرهم.

آخر أعمال كريم عفيفي

وكان آخر أعمال كريم عفيفي مسلسل جت سليمة، بطولة دينا سمير غانم، تأليف كريم يوسف وإخراج إسلام خيري والعمل شارك فيه رحاب الجمل، محمد سلام، هالة فاخر، مسرحية «أنستونا» للنجمة دنيا سمير غانم من تأليف كريم سامى وأحمد عبدالوهاب، وإنتاج محمد أحمد السبكي، وإخراج خالد جلال، وشارك في البطولة بجانب دنيا سمير غانم كلا من، بيومي فؤاد، كريم عفيفي، سامي مغاوري، عمرو عبدالعزيز، مريم السكري، بسنت صيام، محمد سراج، مسلسل رمضان كريم 2، بطولة سيد رجب تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبدالعزيز، ومن إنتاج أحمد السبكي، وشارك في العمل كوكبة كبيرة من النجوم منهم بيومي فؤاد، محمد لطفي، صبري فواز، سلوى عثمان، سلوى محمد علي، أحمد صيام، ويزو، إسماعيل فرغلي وآخرين.