نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مبروك يا غالي.. إيهاب فهمي يهنئ محمد سامي في زفاف شقيقته ريم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هنأ الفنان إيهاب فهمي، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، المخرج محمد سامي، وذلك بمناسبة زفاف شقيقته الفنانة ريم سامي.





ونشر إيهاب فهمي صورة برفقة زوجته والمخرج محمد سامي، وعلق عليها قائلًا: "مبروك يا غالي فرح ريم سامي".





آخر أعمال إيهاب فهمي

ومن ناحية اخري، كان آخر أعمال الفنان إيهاب فهمي، مسلسل «وبينا ميعاد 2»، والذي تم عرضه قبل السباق الرمضاني 2024 وحقق نجاحًا ساحقًا، شارك في بطولة مسلسل «وبينا ميعاد»: صبري فواز، وشيرين رضا، ومدحت صالح، وإيهاب فهمي، وعايدة فهمي، وبسمة، وهاجر الشرنوبي، محمد مهران، أسامة الهادي، آية سليم، يوسف الكدواني، يوسف إبراهيم، تسنيم مطر، أحمد فريد، وعدد آخر من نجوم الفن.

وايضا شارك في مسلسل «الأصلي»، الذي تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعى، حول فاطمة الأصلى التى تسعى للحفاظ على تركة أبيها من الضياع وترى أنها الأحق بها من الجميع، وترفض تقسيمها على أخوتها الأربعة فايزة وفريال، وفريدة وفاروق، فيتحول رباط الأخوة إلى سلاسل من نار تحرق الجميع، مسلسل "الأصلي" من بطولة ريهام عبد الغفور، منال سلامة، إيناس كامل، اسلام جمال، إيهاب فهمى، تامر نبيل، أحمد الشامي، شاهيستا سعد، يوسف عثمان، سارة نور، جلا هشام، أشرف زكي، فتوح أحمد، كريم عبد الخالق، أيمن الشيوي، أحمد والي، أحمد عبد الحميد، طه خليفه، محمد درويش، ولاء الشريف، أحمد كشك، ميدو ماهر.