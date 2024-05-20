نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثقافة الإسكندرية تشهد انطلاق ورشة "دور تتطور" لتدريب الشباب على فن الموزاييك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد قصر ثقافة الأنفوشي أولى فعاليات الورشة التدريبية التي أطلقتها الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، بعنوان "دور تتطور" بمحافظة الإسكندرية، بهدف التدريب على إعادة تدوير المخلفات البيئية، في إطار برامج وزارة الثقافة.

الورشة التدريبية

تقام الورشة لتعريف الشباب بأساسيات فن الموزاييك وتدريبهم على تصميم عناصر نباتية مستوحاة من فنون منطقة شرق آسيا باستخدام أوان ومسطحات زجاجية.

الورشة تدريب الفنانة هبة حسن، وتقام بهدف تعزيز فكرة المشروعات الصغيرة ومن المقرر أن تستمر حتى ٩ يونيو المقبل، بإشراف الإدارة العامة للفنون التشكيلية برئاسة فيفيان البتانوني، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وبالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان.

فعاليات الورشة بعدة محافظات مصرية

وأطلقت هيئة قصور الثقافة فعاليات الورشة بعدة محافظات مصرية منها الأقصر، أسوان، كفر الشيخ، الفيوم، ومطروح سعيًا لاستثمار طاقات الشباب وتدريبهم على ورش حرفية حسب البيئات المحلية.

