دانيال راتكيلف يكشف حقيقة ظهوره في النسخة التليفزيونية من هاري بوتر

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أحمد جودة - القاهرة - صرح نجم افلام هاري بوتر دانيال راتكليف بإنه متشوق لمشاهدة النسخة التليفزيونية التي من المقرر العمل عليها من قبل شركة امازون من عالم قصص هاري بوتر.

وفي تصريحات لديد لاين، قال راتكليف أنه كان يتوقع دون شك طرح سلسلة جديدة عقب السلسلة الخاصة به، مع تأكيده على أنه لن يكون له دور في العمل.

تفاصيل المسلسل

كشفت مصادر من داخل شركة الانتاج السينمائي الأمريكية العملاقة Warner Bros، عن أن هناك محادثات بشأن إطلاق مسلسل تليفزيوني لعالم أفلام هاري بوتر.

ووفق صحيفة ديلي ميل، فإن هناك نقاش مع جي كي رولينج، للعمل على مشروع موسع يقدم قصة هاري بوتر من جديد في سلسلة درامية كبيرة.

وحتى الآن القرار النهائي بالعمل على هذا المشروع قد تم اتخاذه لحين الاستقرار على خطة عمل واضحة وجدول زمني تقدم به هذه السلسلة الدرامية.

عالم السحر والسحرة

وسلسلة أفلام هاري بوتر هي مجموعة أعمال سينمائية مقتبسة من روايات السحر التي تدور حول شخصية هاري بوتر، التي ابتكرتها الكاتبة الإنجليزية "جي كي رولينج".

وكل جزء من هذه السلسلة، طرحت منه رواية تحمل العنوان نفسه، كان الإصدار الأول لها في عام 1997، بعنوان هاري بوتر وحجر الفلاسفة.

وتضم السلسلة السينمائية 8 أجزاء، تم عرض الجزء الأول منها بنفس العنوان الذي طرحت به الرواية التي يقتبس منها كل جزء.

الجزء الأول من السلسلة الذي طرح عام 1988 في صالات العرض السينمائية كان بعنوان، هاري بوتر وحجر الفلاسفة، والجزء الثاني كان بعنوان هاري بوتر وحجرة الأسرار.

الجزء الثالث كان بعنوان هاري بوتر وسجين أزكبان، الجزء الرابع من السلسلة كان بعنوان هاري بوتر وكأس النار، والجزء الخامس طرح بعنوان هاري بوتر وجماعة العنقاء.

الجزء السادس من السلسلة طرح بعنوان هاري بوتر والأمير هجين الدم، والجزء السابع والثامن طرحا بعنوان هاري بوتر ومقدسات الموت.