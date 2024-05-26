نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أداء مشرف وعظيم.. هاني سلامة يهنئ النادي الأهلي بعد تتويجه بطلا لإفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص النجم هاني سلامة على تهنئة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بفوزه بدوري أبطال إفريقيا للمرة الـ 12 في تاريخه وذلك بعد الفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف.





ونشر هاني، صورة له وهو مرتدي “تي شيرت” النادي الأهلي اثناء تواجده بستاد القاهرة الدولي وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي “انستجرام” وعلق قائلا: “مبروك ألف مبروك بطل إفريقيا النادي الأهلي أداء مشرف وعظيم وهارد لاك الترجي التونسي.. مصر الاهلي بطل افريقيا”.

خروج مسلسل هاني سلامة من موسم رمضان 2024

وكان قد خرج مسلسل “أمير العوامري” للنجم هاني سلامة من الماراثون الرمضان 2024، بعد فترة توقف التصوير دامت لمدة أسبوع، بسبب تأخير الدفعات النقود.

أحداث أمير العوامري

وتدور قصة مسلسل أمير العوامري في إطار اجتماعي، حول رجال الأعمال والمنافسات التي تحدث بينهم، وتنشأ قصة حب بين الأمير الذي يجسد دوره الفنان هاني سلامة وبين "منيرة" التي تقوم بدورها الفنانة مي سليم خلال أحداث المسلسل، والعمل مكون من 30 حلقة.

أبطال مسلسل “أمير العوامري”

ويشارك في مسلسل أمير العوامري كلًا من هاني سلامة، سوسن بدر، سلوي خطاب، أحمد صفوت، مي سليم، دنيا المصري، ريهام حسين، مها نصار، حجاج عبدالعظيم، هاجر الشرنوبي، محسن محي الدين، وهايدي رفعت، بالإضافة إلى وجهين جديدين هما، هيثم فاروق وأحمد النهري.