مروة ناجي ترفع حماس جمهورها في حفل كوكب الشرق أم كلثوم بدولة الكويت



القاهرة - محمد ابراهيم -

رفعت النجمة مروة ناجي مستوى الحماس لجمهورها من خلال الإعلان عن إحيائها حفلا فنيا تحاكي السيرة الذاتية لكوكب الشرق" أم كلثوم" في عمل مسرحي درامي استعراضي فى دولة الكويت.

وشاركت مروة صورة من بوستر الحفل من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،



وأرفقت بالصورة تعليقًا قالت فيه: "أمسية إستثنائية تستدعي سيرة وأهم أغنيات كوكب الشرق " أم كلثوم " في عمل مسرحي درامي إستعراضي غنائي بطولة الفنانة " مروة ناجي " ومشاركة فريق من الممثلين المحترفين والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو " د. إيهاب عبد الحميد ".



وأضافت:" تقام حفل “أم كلثوم” في يومي الخميس والجمعة الموافقين ل29 و30 من مايو الجاري، وذلك على مسرح مركز الشيخ جابر الأحمد".



تعليقات الجمهور على منشور مروة ناجي



وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، دايما متألقة، وغيرها من التعليقات.

وفي سياق منفصل، أحييت الفنانة مروة ناجي والفنانة إيمان عبد الغني، بقيادة المايسترو والموزع الموسيقي محمد الموجي احتفالية "100 سنة أم كلثوم" الغنائية المميزة؛ للاحتفاء بأعمال كوكب الشرق أم كلثوم، وسط حضور جماهيري واسع، تحت رعاية كل من وزارة السياحة والآثار، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

حضر الحفل عدد كبير من الوزراء والمشاهير والإعلاميين والشخصيات العامة ومحبي الموسيقى والتراث، منهم؛ الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، والإعلامي إبراهيم عيسى، الإعلامية مها الصغير، كما حضر المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة السابق، والمهندس هاني أبوريدة، عضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والمكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

آخر أعمال مروة ناجي



والجدير بالذكر آخر أعمال مروة ناجي أغنية معلش، والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.

