الفنان السعودي عبدالله السدحان: "فيلم نوره شخصياته مركبة وهو أول خطوة لطريق العالمية" (خاص)

القاهرة - محمد ابراهيم - حقق الفيلم السعودي "نورة" نجاحًا كبيرًا وقت عرضه في مهرجان البحر الأحمر ومهرجان كان السينمائي في دورته الـ 77، وحصل على تنويه خاص في المهرجان.

فيلم نوره

وحرص دوت الخليج الفني على مشاركة أبطاله الأحتفال بهذا الإنجاز المشرف وتواصل مع أحد أبطال العمل وهو الفنان عبدالله السدحان.

وقال عبدالله، في تصريحات خاصة للفجر الفني:" سعيد بمشاركة في الفيلم في مهرجان بحجم مهرجان كان، وخاصة أن أهم ما يميز الفيلم هو شخصياته المركبة وصراع الأجيال التي تشهدها الأحداث".

فيلم نوره

فيلم نوره هو الخطوة الأولى لوصول السينما السعودية إلى العالمية:

وأضاف:" السينما السعودية دائما في تطور ويشاء الله سبحانه أن يكون فيلم نورة هو الإنطلاقة للوصول إلى العالمية، وهذا ما نسعى إليه ".

الصعوبات التي واجهتنا هى الحقبة الزمنية فقط:

وتابع:" لم نواجه صعوبات كثيرة في الفيلم لكن أهم الصعوبات هي مزامنة الحقبة الزمنية التي يدور في إطارها الفيلم، لكن لم يكن هناك أي صعوبات أخرى بفضل الله ودعم هيئة الترفيه".

فيلم نوره

تفاصيل فيلم "نورة":

ويذكر أن نافس فيلم «نورة» 14 فيلمًا في قسم «نظرة ما»، وتضم قائمة أفلام المسابقة The Shameless لـ«كونستانتين بويانوف»، وOn Becoming a Guinea Fowl لرونجانو نيوني وLe royaume لـ«جوليان كولونا»، وVingt Dieux لـ«لويز كورفوازييه»، Who Let The Dog Bite? للمخرجة ليتيتيا دوش، وBlack Dog للمخرج الصيني جوان هو، وفيلم The Village Next to Paradise للمخرج مو هراوي، وSeptember Says للمخرج أريان لابيد، وL›histoire de Souleymane لبوريس لوجكين، وThe Damned لروبرتو مينيرفيني، My Sunshine لهيروشي أوكوياما، Santosh لـ«سانديا سوري»، وViet and Nam لـ«ترونج مينه كوي»، وArmand للمخرج النرويجي هالفدان أولمان توندل.