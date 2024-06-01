فيفي عبده: الرقص حرمني أعيش مراهقتي ودلوقت بعمل كل الحركات» (فيديو)

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 1 يونيو 2024 02:29 مساءً - قالت الفنانة فيفي عبده إنها تعتبر الرقص هو أكسجين الحياة بالنسبة لها، مؤكدة أن الرقص يجري في روحها ودمها، ولا تستطيع العيش بدون ممارسة الرقص.

تاريخ فيفي عبده في الرقص

وأوضحت 'عبده، خلال لقاء مع إحدى المجلات اللبنانية، أنها لم تستطع أن تعيش مراهقتها ولا شبابها بسبب أنها بدأت مسيرتها المهنية وممارسة الرقص منذ سن المراهقة، وأنها تستغل مواقع التواصل الاجتماعي للتواصل مع جيل الشباب حتى تشعر بشبابها من جديد.

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أتواصل مع الشباب وأعمل كل الحركات

وأردفت: 'مقدرتش أعيش سنين المراهقة بحكم شغلي في الرقص اللي بدأ بعمر صغير، وسائل التواصل الاجتماعي بتسمحلي أتواصل مع جيل الشباب، أضحك وأهزر معاهم، وأعمل كل الحركات اللي مقدرتش أعملها في مراهقتي، أنا أديت حياتي للشغل ودلوقتي بعيش شبابي من جديد'.