نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "لو مبقاش أحسن مني أنا أزعل".. خالد النبوي يوجه رسالة لـ نور النبوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه النجم خالد النبوي، رسالة إلى نجله نور النبوي أثناء العرض الخاص لفيلم “أهل الكهف"، الذي يتم عرضه حاليًا في السينمات، حيث حرص نور على التواجد بجانب والده ومساندته.

وعلق خالد النبوي، في تصريحات لـ«عرب وود»:"لو مبقاش أحسن مني أنا أزعل، مفيش نصايح بقولهاله، أنا بقوله مفيش غير حاجة واحدة أنت تقدر تعملها، لأن الموهبة مش بتاعتك، ربنا هو اللي يمتلكها أنت تمتلك المجهود لو معملتهوش متبقاش أحسن حاجة»".

تفاصيل فيلم "أهل الكهف"



فيلم " أهل الكهف" يشارك به مجموعة كبيرة من الفنانين خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، هاجر أحمد، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، صبري فواز، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

يأتي فيلم «أهل الكهف» ضمن أهم وأبرز الأعمال المقتبسة من روائع مسرحيات الكاتب الراحل توفيق الحكيم، وصدرت المسرحية بنفس الإسم عام 1933، وكانت من إخراج زكي طليمات، ولاقت نجاحًا كبيرًا، حتى صدر عنها طبعتان وترجمت إلى لغات الإنجليزية والفرنسية والإيطالية.

أماكن تصوير فيلم "أهل الكهف"



وكان انتهي مؤخرًا، فريق عمل فيلم «أهل الكهف»، من تصوير المشاهد الخارجية والنهائية للفيلم بالمغرب وذلك بمدينة مراكش، والفيلم تدور أحداثه في 3 عصور مختلفة، ويتناول قصة أهل الكهف بمعالجة درامية.