نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سميحة أيوب: "تكريم الفنان ضروري وسعيدة بمهرجان المسرح القومي" (خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت إدارة مهرجان المسرح القومي في دورته السابعة عشر بأن يحمل اسم الفنانة القديرة سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وذلك برئاسة الفنان محمد رياض رئيس مهرجان المسرح القومي.

وصرحت الفنانة سميحة أيوب في تصريح خاص لـ “دوت الخليج الفني” عن سعادتها بمهرجان المسرح القومي قائلة: "أنا سمعت الخبر وقولت كويس إن في وفاء وضروري تكريم الفنان وإدارة المهرجان تحدثت معي وقرأت الجرائد فعلمت بهذا التكريم ومحمد رياض جميل جدا جدا إنسان جميل على المستوى الإنساني والمستوى الفني ".

وتابعت حديثها قائلة:" أنا لا أتوقع أي شئ عموما ولا أتوقع شئ عن هذه الدورة لا بد أن نرى في الواقع أولا المهرجان".

واستكملت حديثها قائلة: "أنا نصيحتي للشباب المهتم بالمسرح لايقتصر على معلومة أو جملة لازم يتعلموا عايز تعليم لازم يشوفو سلوك الفنانين الكبار إلى أصبحوا فنانين وأسمهم اتحط على مهرجانات ويشوفو عملوا ايه في المسيرة بتاعتهم ويمشوا على نهجهم".

واختتمت حديثها قائلة:" كل سنة واحنا طيبين وعيد سعيد علينا جميعا ومصر طيبة وبخير".

نبذة عن الفنانة سميحة أيوب

ولدت في حي شبرا في القاهرة، وبدأت حياتها الفنية في عام 1947 في فيلم المتشردة وكان عمرها 15 عام. ثم فيلم حب في سنة 1948.

وفي سنة 1949م دخلت سميحة أيوب المعهد العالي للتمثيل الذي أسسه زكي طليمات وتتلمذت على يده، وبالتوازي مع دراستها كانت تعمل في المسرح والسينما فقدمت خلال فترة الخمسينات العديد من الأعمال وهي: فيلم شاطئ الغرام في مطلع سنة 1950م، ثم في سنة 1951 شاركت في فيلم ورد الغرام. وقد ذاعت نجوميتها في أوائل الخمسينيات، وتخرجت من المعهد العالي للتمثيل في سنة 1953م.

انضمت إلى المسرح القومي المصري، وصارت مديرة له مرتين في الفترة بين 1975 -1989، كما تولت إدارة المسرح الحديث بين عامي 1972 و1975. وبلغ رصيدها المسرحي على مدار مشوارها الفني ما يقرب من 170 مسرحية.

مهرجان المسرح القومي

وتنطلق فعاليات مهرجان المسرح المصري في دورته السابعة عشرة “دورة سميحة أيوب”، في الفترة من الاثنين 15 يوليو “حفل الافتتاح” على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ويستمر حتى يوم الثلاثاء 30 يوليو الذي سيشهد حفل الختام وتوزيع الجوائز.