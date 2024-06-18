نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد نجاح "ولاد رزق 3"..تركي آل الشيخ يكشف عن الأفلام القادمة المدعومة من الهيئة العامة للترفية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقيم مساء أمس العرض الخاص لفيلم ولاد رزق 3 في السعودية، وقد حرص الكثير من النجوم وجميع أبطال فيلم "ولاد رزق 3" على الحضور بالإضافة إلى حرص الهضبة عمرو دياب على حضور العرض الخاص بالسعودية.

وقد تواجد الإعلامي عمرو أديب في العرض الخاص لفيلم ولاد رزق 3 لعمل اللقاءات الصحفية مع الفنانين وابطال الفيلم، وقد تحدث مع المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفية بالمملكة العربية السعودية.

تركي آل الشيخ يكشف عن الأفلام المدعومة من الهيئة العامة للترفية

وكشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، عن الفيلم القادم المدعوم من الهيئة، وذلك خلال العرض الخاص لفيلم "ولاد رزق 3".

وخلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، صرّح تركي آل الشيخ بأن الأفلام التي تدعمها الهيئة تشمل "الأسترليني" لمحمد هنيدي، "ولاد رزق 4"، و"الفيل الأزرق 3".

تفاصيل فيلم "ولاد رزق 3"

وتدور أحداث الجزء الثالث من الفيلم بعد مرور سنوات وانفصال الأخوة في طرقهم الحياتية المختلفة، لكن في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، ما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

أبطال فيلم ولاد رزق 3 القاضية

فيلم ولاد رزق 3 - القاضية، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم النجم كريم عبد العزيز، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان، وإنتاج شركة RAW Entertainment بالتعاون مع Synergy Films.