نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آسر ياسين عن شخصية الشايب في "ولاد رزق3": لها مكانة خاصة عندي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقيم مساء أمس العرض الخاص لفيلم ولاد رزق 3 في السعودية، وقد حرص الكثير من النجوم وجميع أبطال فيلم "ولاد رزق 3" على الحضور بالإضافة إلى حرص الهضبة عمرو دياب على حضور العرض الخاص بالسعودية.

وقد تواجد الإعلامي عمرو أديب في العرض الخاص لفيلم ولاد رزق 3 لعمل اللقاءات الصحفية مع الفنانين وابطال الفيلم، وقد تحدث مع المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفية بالمملكة العربية السعودية.

آسر ياسين يكشف تفاصيل مشاركته في فيلم “ولاد رزق 3”

كشف الفنان آسر ياسين عن تفاصيل مشاركته في فيلم ولاد رزق 3، الذي عُرض في موسم عيد الأضحى، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه، كما حقق إيرادات عالية منذ اليوم الأول لطرحه وهذا جعله دخل في قائمة أعلى إيراد يومي في تاريخ السينما المصرية.

وتحدث الفنان آسر ياسين فى المؤتمر الصحفي الذي عُقد في الرياض على هامش العرض الخاص لفيلم "ولاد رزق 3"، أعرب آسر ياسين عن سعادته الكبيرة بوجوده في الرياض. وأشار إلى أن عملية التصوير هناك كانت مريحة للغاية، حيث توافرت جميع أشكال الدعم والتسهيلات. وقال ياسين: "دور الشايب له مكانة خاصة عندي، وكل من يشاهد 'ولاد رزق' يتمنى أن يكون جزءًا منه. أنا سعيد جدًا بالنجاح والتجربة، وقد يصبح الشايب فيلمًا منفصلًا أو يظهر في الجزء الرابع، لا أحد يعلم".

حضور العرض الخاص لفيلم ولاد رزق 3

وحرص على حضور العرض الخاص لفيلم ولاد رزق 3 في السعودية أبطال الفيلم أبرزهم الفنان أحمد عز، الفنان عمرو يوسف، الفنان آسر ياسين، الكاتب صلاح الجهيني، الفنان كريم قاسم، الفنان سيد رجب، المخرج طارق العريان، الفنانة أسماء جلال، الفنانة نسرين أمين، وعدد كبير من الإعلاميين العرب، وأيضًا الهضبة عمرو دياب.

تفاصيل فيلم "ولاد رزق 3"

وتدور أحداث الجزء الثالث من الفيلم بعد مرور سنوات وانفصال الأخوة في طرقهم الحياتية المختلفة، لكن في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، ما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

أبطال فيلم ولاد رزق 3 القاضية

فيلم ولاد رزق 3 - القاضية، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم النجم كريم عبد العزيز، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان، وإنتاج شركة RAW Entertainment بالتعاون مع Synergy Films.

والجدير بالذكر أنه قد حقق فيلم "ولاد رزق ٣- القاضية" إيرادات غير مسبوقة برعاية المستشار تركي آل الشيخ.