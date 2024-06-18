تركي آل الشيخ يكشف تكلفة مشاركة موسم الرياض في إنتاج "ولاد رزق3"

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أحمد جودة - القاهرة - أقيم مساء أمس العرض الخاص لفيلم ولاد رزق 3 في السعودية، وقد حرص الكثير من النجوم وجميع أبطال فيلم "ولاد رزق 3" على الحضور بالإضافة إلى حرص الهضبة عمرو دياب على حضور العرض الخاص بالسعودية.

وقد تواجد الإعلامي عمرو أديب في العرض الخاص لفيلم ولاد رزق 3 لعمل اللقاءات الصحفية مع الفنانين وابطال الفيلم، وقد تحدث مع المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفية بالمملكة العربية السعودية.

تركي آل الشيخ يكشف ميزانية إنتاج فيلم ولاد رزق 3

تحدث المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، عن ميزانية إنتاج فيلم "ولاد رزق 3: القاضية". وأوضح آل الشيخ أن موسم الرياض ساهم في إنتاج الجزء الثالث من الفيلم بمبلغ يقدر بـ 3 ملايين دولار، إلا أن هذا الرقم ارتفع ليصل إلى 8 ملايين دولار، ما يعادل نحو 600 مليون جنيه مصري.

وأكد أن الأرقام مبشرة للغاية في السعودية ومصر ودول الخليج، مؤكدًا أن الدعاية التي انتشرت في الوطن العربي عن "ولاد رزق 3" غير مسبوقة.

حضور العرض الخاص لفيلم ولاد رزق 3

وحرص على حضور العرض الخاص لفيلم ولاد رزق 3 في السعودية أبطال الفيلم أبرزهم الفنان أحمد عز، الفنان عمرو يوسف، الفنان آسر ياسين، الكاتب صلاح الجهيني، الفنان كريم قاسم، الفنان سيد رجب، المخرج طارق العريان، الفنانة أسماء جلال، الفنانة نسرين أمين، وعدد كبير من الإعلاميين العرب، وأيضًا الهضبة عمرو دياب وتعد هذ

تفاصيل فيلم "ولاد رزق 3"

وتدور أحداث الجزء الثالث من الفيلم بعد مرور سنوات وانفصال الأخوة في طرقهم الحياتية المختلفة، لكن في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، ما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

أبطال فيلم ولاد رزق 3 القاضية

فيلم ولاد رزق 3 - القاضية، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم النجم كريم عبد العزيز، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان، وإنتاج شركة RAW Entertainment بالتعاون مع Synergy Films.

والجدير بالذكر أنه قد حقق فيلم "ولاد رزق ٣- القاضية" إيرادات غير مسبوقة برعاية المستشار تركي آل الشيخ.