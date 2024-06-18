نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيلم " أهل الكهف" يتصدر ترند "جوجل " في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر فيلم “ أهل الكهف” ترند جوجل وذلك بعدما بلغت إيراداته ٧٠١ ألف و١٤١ جنيها في دور العرض السينمائية ليبلغ مجموع الإيرادات خلال ٥ أيام مليونا و٦٥١ و٧٩٤ جنيها.

فيلم " أهل الكهف" يشارك به مجموعة كبيرة من الفنانين خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، هاجر أحمد، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، صبري فواز، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

يعتبر العمل ضمن أهم وأبرز الأعمال المقتبسة من روائع مسرحيات الكاتب الراحل توفيق الحكيم، وصدرت المسرحية بنفس الإسم عام 1933، وكانت من إخراج زكي طليمات، ولاقت نجاحًا كبيرًا، حتى صدر عنها طبعتان وترجمت إلى لغات الإنجليزية والفرنسية والإيطالية.