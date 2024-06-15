رامي صبري يتصدر تريند يويتر بسبب ديو مع الأوكرانية اتولوبوف

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أحمد جودة - القاهرة -

تصدر النجم رامي صبري الترند الأول على موقع التدوينات القصيرة X "تويتر سابقا" بالدويتو الأخير Attraction الذي أطلقه بالتعاون مع الفنانة الأوكرانية اتولوبوف.

الدويتو الأخير هو ريميكس لأغنية Attraction الشهيرة التي حققت مشاهدات عالية عالميا، وأضاف عليها رامي صبري كلمات عربية من تأليف الشاعر تامر حسين.

أعمال رامي صبري القادمة

ويستعد "صبري" خلال الفترة القادمة لإطلاق عدد من المفاجآت لجمهوره بالإضافة إلى إحياء عدد من الحفلات الضخمة داخل وخارج مصر.



وكان النجم رامي صبري أصدر ألبومه الأخير “النهايات أخلاق” خلال الأشهر الماضية وحقق نجاحا كبيرا حيث أطلقه من 12 أغنية وتصدرت مجموعة كبيرة منها التريند ومنها: “بين الحيطان”، “كل سنة”، “مبسوط يا بعد”، “بحكي عليكي”، “النجومية”، “جت سليمة”، “أمان يا قلبي”، “ليك غلاوة عندي”، “حلفتك بالليالي”، و”جامد”.

كلمات أغنية النهايات أخلاق

بعد ما فكرنا كتير

وتعبنا من التفكير

بعد ما فكرنا كتير

وتعبنا من التفكير

في الاخر مرتحناش

و وصلنا لحل اخير

اننا مش متفقين

واحنا الاتنين عارفين

إنه ا مش نافعة خلاص

بنعاند بس في مين

ومادام اخرتنا فراق

يبقي النهايات اخلاق

مهو اصلنا مش في سباق

ودي مش معناها رجوع

متغيرش الموضوع

حسسني ان انت تمام

ومتقفلهاش بدموع

كده احسن ليا وليك

والايام هتنسيك

واحد جربت معاه

مطلعش مناسب ليك

ويا عالم بعد سنين

هنعيش ونقابل مين

مش يمكن بكرة نكون

من حق اتنين تانيين