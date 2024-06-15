نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنادي مهنا توجه رسالة لجمهورها: 'ارحم تُرحم' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت الفنانة هنادي مهنا، رسالة إلى جمهورها من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير "إنستجرام" تنادي من خلالها بضرورة توزيع مياه مثلجة على الناس والعاملين بالشوارع نظرًا لحرارة الجو المرتفعة.



نص منشور هنادي مهنا

وكتبت هنادي مهنا رسالتها من خلال خاصية "الستوري" على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وقالت: "جماعة أرجوكم نظرًا لحرارة الجو الشديدة قوم حالًا حط مياه في الفريزر في أي ازايز فاضية عندك وانزل وزعهم وانت ماشي رايح مشوارك".

وأضافت: "أو لو طالب أي أوردر من أي حتة ادي بتاع الدليڤري مياه يشرب أي حد بيبيع أي حاجة في الشارع حاول تشتري اللي معاه خليه أو خليها يروحوا".



هنادي مهنا في الدراما

في سياقٍ متصل شاركت الفنانة هنادي مهنا في بطولة مسلسل عتبات البهجة من بطولة الفنان الكبير يحيى الفخراني وقدمت من خلاله شخصية "فُلة"، وتم عرض مسلسل عتبات البهجة في موسم دراما رمضان لهذا العام الحالي 2024، وهو مسلسل ينتمي إلى فئة المسلسلات الدرامية الإجتماعية والذي يدور حول القصص العائلية، وسلط الضوء على العديد من القضايا التي تخص الأسر المصرية، وهو من بطولة كوكبة كبيرة من نجوم الفن على رأسهم الفنان يحيى الفخراني، هنادي مهنا، جومانا مراد، صلاح عبدالله، وفاء صادق، سما إبراهيم، وآخرين، والعمل من تأليف مدحت العدل وإخراج مجدي أبو عميرة.



هنادي مهنا في السينما

وإلى جانبه تنتظر الفنانة هنادي مهنا عرض فيلمًا جديدًا بعنوان "عودة الماموث" وهو فيلم ينتمي إلى فئة أفلام الرعب، ويشارك في بطولته عدد من النجوم أبرزهم: أحمد صلاح حسني، مي القاضي، محمد ثروت، عزت زين، وآخرين من النجوم المميزين والفيلم من تأليف حامد الشراب واخراج هشام الرشيدي.