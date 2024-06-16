غدا.. أنغام تحيي حفلًا غنائيًا في الكويت ثاني أيام عيد الأضحى ضمن...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 يونيو 2024 02:37 مساءً - تستعد الفنانة أنغام لإحياء حفلًا غنائيًا كبيرًا على مسرح آرينا بالكويت، غد الاثنين بوم 17 يونيو الجاري ثاني أيام عيد الأضحى، ضمن فعاليات مهرجان ليلة عمر.

أنغام تهنئ جمهورها في عيد الأضحى

وحرصت أنغام على تهنئة جمهورها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل التواصل الاجتماعي “ فيسبوك ”، ونشرت صورة تحمل اسمها وكتبت: “كل سنة وأنتم بألف خير.. أضحى مبارك”.

حفل أنغام في المغرب

ومن ناحية أخرى، تحيي أنغام حفل آخر في مهرجان موازين يوم 21 يونيو الجاري في المغرب.

ونشرت أنغام بوستر الحفل، وعلقت عليه قائلة: “في منتهى الشوق والسعادة للقاء الجمهور المغربي الحبيب في 21 يونيو بمهرجان موازين”.

آخر أعمال أنغام

شاركت أنغام بأغنية قلب كبير ضمن الحملة الأعلانية لمؤسسة مجدي يعقوب في رمضان 2024، وجاءت كلمات أغنية قلي كبير كالأتي: "سكر يا مسكر يا صغن يا ابو قلب كبير، شاطر متشطر منك انا اتعلمت كتير، دة كلامه مكسر لكن في الحب خطير، يضحك ويكركر قلبي معاه من الفرحة يطير، قلبك اكبر من سنك يالي انت مافيش اكمل منك، اكبر قلب واصدق حب ومش فارق لك شكل ولون، اكبر من سنك دة احنا بقينا نتعلم منك".