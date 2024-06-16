نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدر خبر وفاته.. من هو المخرج صفوت القشيري؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدر خبر وفاة المخرج صفوت القشيري مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساؤل عدد كبير من الجمهور حول تفاصيل موعد ومكان جنازته ومعلومات عن المخرج صفوت القشيري.



ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن أبرز المحطات الفنية لـ المخرج صفوت القشيري

نشأة صفوت القشيري



صفوت القشيري مؤلف وممثل ومخرج مصري، من مواليد القاهرة. درس في ‏الحسينية الثانوية بنين‏ درس ‏اقتصاد زراعي‏ في جامعة عين الشمس درس ‏التمثيل والإخراج‏ في ‏المعهد العالي للفنون المسرحية‏، وقدم نحو 36 عملا كمخرج تليفزيوني ما بين مسلسلات وسهرات ومن أعماله المسلسل التلفزيوني السرداب، بطولة صلاح السعدني وسمية الألفي وعايدة رياض وسلوى خطاب.

أبرز المحطات الفنية لـ المخرج صفوت القشيري



وتفوق صفوت بالكثير من الأعمال الفنية أبرزها مسلسل أيام الحب والشقاوة ومسلسل مسلسل فارس الرومانسية عن قصة حياة الأديب الراحل يوسف السباعي والذي قام بتجسيده محمد رياض، والمسلسل من انتاج شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات وسيناريو وحوار أميرة أبو الفتوح ووقدم مسلسل والحب أقوى من تأليف فتحية العسال

تعرف على مكان وجنازة صفوت القشيري

وعلى صعيد آخر، أعلن حسين صفوت، وفاة والده المخرج صفوت القشيري، حيث شارك جمهوره بمنشور من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،

وأرفق بالمنشور تعليقًا قال فيه:" إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقل إلى رحمة الله والدي صفوت القشيري، وصلاة الجنازة بمسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم".

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، متمنين له المغفرة.

