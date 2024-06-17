نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على إيرادات اليوم الأول من عيد الأضحى.. ولاد رزق في الصدارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد الموسم السينمائي الحالي منافسة قوية بين سبعة أفلام على إيرادات شباك التذاكر، وهي: "ولاد رزق 3"، "اللعب مع العيال"، "عصابة الماكس"، "أهل الكهف"، "السرب"، "شقو"، و"فاصل من اللحظات اللذيذة". وحققت هذه الأفلام مجتمعة في وقفة عيد الأضحى 2024، يوم السبت 15 يونيو، إيرادات بلغت 10 ملايين و189 ألفًا و777 جنيهًا، ووزعت الإيرادات على النحو التالي:

ولاد رزق 3



احتل الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق- القاضية" صدارة شباك التذاكر، محققًا 8 ملايين و528 ألفًا و603 جنيهات. الفيلم من تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان، وبطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، نسرين أمين، وسيد رجب.

اللعب مع العيال



فاز بالمركز الثاني فيلم "اللعب مع العيال"، محققًا 898 ألفًا و237 جنيهًا. الفيلم من تأليف وإخراج شريف عرفة، وبطولة محمد إمام، باسم سمرة، أسماء جلال، دينا محسن (ويزو)، ومصطفى غريب.

عصابة الماكس



حصل على المركز الثالث فيلم "عصابة الماكس"، الذي حقق 509 آلاف و621 جنيهًا. الفيلم من تأليف رامي علي وأمجد الشرقاوي، إخراج حسام سليمان، وبطولة أحمد فهمي، روبي، لبلبة، محمد أسامة (أوس أوس)، صلاح عبدالله، محمد لطفي، وحاتم صلاح.

أهل الكهف



أما المركز الرابع فكان من نصيب فيلم "أهل الكهف"، الذي حقق 224 ألفًا و760 جنيهًا. الفيلم مقتبس عن مسرحية للكاتب الكبير توفيق الحكيم، معالجة سينمائية أيمن بهجت قمر، إخراج عمرو عرفة، وبطولة خالد النبوي، غادة عادل، أحمد عيد، ريم مصطفى، محمد ممدوح، محمد فراج، صبري فواز، وهاجر أحمد.

السرب



احتل فيلم "السرب" المركز الخامس، محققًا 12 ألفًا و455 جنيهًا. يشارك في بطولة الفيلم مجموعة كبيرة من نجوم الفن، بينهم: أحمد السقا، شريف منير، صبا مبارك، محمد ممدوح، نيللي كريم، مصطفى فهمي، أحمد حاتم، ودياب. الفيلم من سيناريو وحوار عمر عبدالحليم، إخراج أحمد نادر جلال.

فاصل من اللحظات اللذيذة



حصل على المركز السادس فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة"، محققًا إيرادًا بلغ 8 آلاف و732 جنيهًا. الفيلم من تأليف جورج عزمي وشريف نجيب، إخراج أحمد الجندي، وبطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، محمد ثروت، والطفل جان رامز.

شقو

جاء في المركز السابع والأخير فيلم "شقو"، الذي حقق 7 آلاف و366 جنيهًا. الفيلم من تأليف وسام صبري، إخراج كريم السبكي، وبطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، أمينة خليل، يسرا، دينا الشربيني، عباس أبو الحسن، وليد فواز، ومحمد جمعة.