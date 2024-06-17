نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صابرين: أتمنى التركيز على حقوق المرأة في عالم الدراما والسينما (خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فنانة قديرة ومتميزة قدمت عدة أعمال أبرزها أم كلثوم وآخرها مسلسل " مسار إجباري " الذي عُرض في السباق الرمضاني الماضي وحقق نجاحًا ساحقًا بين باقي المسلسلات.

الفنانة القديرة صابرين ومراسلة دوت الخليج أميرة محمد

أعربت الفنانة القديرة صابرين عن سعادتها في تصريحات خاصة للفجر الفني بتكريم مجلس الحقوق الإنسان عن دورها في مسلسل " مسار إجباري " وعن التعاون مع الفنانين الشباب أحمد داش وعصام عمر والفنانة بسمة.

و أشارت أنها تتوقع نجاح الفنانة مني زكي في دور أم كلثوم قائلة " مني متميزة وشاطرة وأنا أحبها على الجانب الشخصى، وأيضًا الراحلة أم كلثوم هى الهرم الرابع فمحتمل حتي بعد ٤٠ سنة يُعاد تقديم شخصيتها من جديد وأنا انتظر أن أشاهدها لأن بالتأكيد يوجد معلومات جديدة"

وأكدت على أنه يجب التركيز على حقوق المرأة في عالم السينما والدراما .