حقيقة وفاة ممثل مصري شهير خلال أداء مناسك الحج

القاهرة - محمد ابراهيم - أكد الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، أن الفنان حمدي حافظ بصحة جيدة ولا صحة للشائعات التي ترددت حول وفاته في السعودية أثناء الحج.

وأوضح في تصريحات صحفية، أن حمدي حافظ، بخير وموجود في مصر.

نبذة عن حمدي حافظ

يُذكر أن حمدي حافظ، الممثل المصري، وُلد في مدينة طنطا وحصل على بكالوريوس من معهد الفنون المسرحية عام 1975 واشتهر بأدوار الشاب المراهق، وأنتج ثلاثة أفلام سينمائية.

ومن أبرز أعماله التليفزيونية: "عمر بن عبد العزيز"، "الوسية"، "ليالي الحلمية (ج2)"، "الجلاد والحب"، "النساء يعترفن سرا"، "السمان والخريف"، و"المجهول".

أما في السينما، فقد شارك في أفلام عديدة منها: "أرملة رجل حي"، "الجوازة دى مش لازم تتم"، "دخان بلا نار"، "من يدفع الثمن"، "أين تخبئون الشمس"، "وداعًا إلى الأبد"، "سيقان في الوحل"، "المنحرفون"، "ومضى قطار العمر"، "شلة المراهقين"، و"مدرسة المراهقين".