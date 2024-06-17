تعرف على تفاصيل حفل تامر حسني اليوم بمناسبة عيد الأضحى

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد النجم تامر حسني، مساء اليوم الموافق ثاني أيام عيد الأضحى لإحياء حفل غنائي ضخم بالقاهرة الجديدة، ومن المقرر أن يقدم خلاله مجموعة من أغانيه المميزة٠

أسعار تذاكر تامر حسني



وطرحت الشركة المنظمة لحفل العيد لـ تامر حسني، تذاكر الحفل للحجز الإلكتروني للجمهور، وجاءت أسعارها مقسمة على الفئات التالية: “350 جنيهًا، 550 جنيهًا، 750 جنيهًا”.

آخر أعمال تامر حسني السينمائية



يشتر أن آخر أعمال الفنان تامر حسني هو فيلم تاج الذي تم عرضه في موسم عيد الأضحى المبارك للعام الماضي 2023، وهو فيلم اجتماعي كوميدي من بطولة كلًا من دينا الشربيني، عمرو عبد الجليل، هالة فاخر، ساندي، احسان الترك، سمر متولي، محمد الجوهري، وضيف الشرف الفنان أحمد بدير، وعدد آخر من النجوم، والفيلم من تأليف وإخراج تامر حسني.

وجسد تامر حسني خلال أحداث الفيلم شخصية السوبر هيرو بطابع مصري، لديه قوة خارجة يحاول استغلالها في خدمة وإنقاذ البشر، وأثناء ذلك يعلم بوجود أخ تؤام له الذي يكون لديه عكس قوته وهى الشر وتبدأ بينهم الصراعات.

أعمال تامر حسني القادمة



وفي سياق آخر، يواصل حاليًا النجم تامر حسني تصوير فيلم ري ستارت، وهو فيلم كوميدي يجمعه بهنا الزاهد مرة أخرى بعد فيلم " بحبك"، وينتمي إلى فئة الأفلام الاجتماعية الكوميدية والذي يدور في اطار من الاثارة والتشويق.

يشارك في بطوله فيلم ري ستارت كوكبة كبيرة من النجوم المتميزين إلى جانب الفنان تامر حسني وهم الفنانة هنا الزاهد، باسم سمرة، عصام السقا، محمد ثروت، وهو من تاليف ايمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.