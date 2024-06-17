الليلة.. عرض مسرحية " عامل قلق " على مسرح البالون

القاهرة - محمد ابراهيم - ينطلق العرض المسرحي " عامل قلق " اليوم الإثنين في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، للنجم سامح حسين، في الساعة الثامنة والنصف مساءً على مسرح البالون.



انطلاق عرض “ عامل قلق”

يأتي هذا العرض المسرحي الغنائي الاستعراضي "عامل قلق" تحت رئاسة الفنان القدير احمد الشافعى رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية.

صناع مسرحية "عامل قلق"

مسرحية " عامل قلق" بطولة كل من سامح حسين، سمر علام، ونخبة كبير من النجوم منهم: محمد مبروك يوركا ، وفاء سليمان، عماد عبد المجيد ، طارق دياب، مصطفى سعيد ، باسم سليمان ، محمد صفاء، حامد الزناتي ، رامي حازم،حسن علي، محمد مصطفى تيكا ، نورهان عشوش ، سما نصر الدين، سهيلة الأنور ،عنان عاطف ، منة عاطف، كتابة محمد الزناتى،فكرة وإخراج إسلام إمام، من إنتاج الفرقة القومية للموسيقى الشعبية بقيادة الفنانة لبنى الشيخ.

آخر أعمال سامح حسين

يذكر أن الفنان سامح حسين شارك مؤخرا بعرض مسرحية " حلم جميل " والتي حققت نجاح كبير وقت عرضها، وشاركه البطولة كل من: سارة درزاوى، عزت زين، رشا فؤاد، جلال هجرسي، ناجح نعيم، طارق راغب، دراماتورج طارق رمضان، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمى، موسيقى هشام جبر، أشعار طارق على، إستعراضات ضياء شفيق، إضاءة أبو بكرالشريف، ومن إخراج إسلام إمام.