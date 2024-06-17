سامو زين: سعيد بتصدر أغنية الحب تريند رقم واحد على تطبيق أنغامي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 يونيو 2024 05:29 مساءً - أعرب الفنان سامو زين، عن بالغ سعادته بتصدر أغنية الحب الذي طرحها الأيام الماضية تزامنا مع عيد الأضحى، التريند رقم واحد عبر تطبيق أنغامي في مصر.

قال سامو زين الجمهور كان منتظر أحلى أغاني مني، ونزلت أغنية الحب، والحمد لله الأغنية طالعة توب على مصر كلها وعلى تطبيق أنغامي رقم 1 من أول 24 ساعة، سعيد جدا وإن شاء الله تكون بداية حلوة.

أغنية الحب

وطرح سامو زين، أحدث أغانيه بعنوان الحب عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وتحدث عن تفاصيل الأغنية قائلا: إن أغنية الحب مختلفة وجديدة وأول مرة أقدم اللون ده في أعمالي وأتمنى تعجب الجمهور.