نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رنا سماحة في إطلالة مبهجة عبر الإنستجرام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أطلت الفنانة رنا سماحة بإطلالةً جديدةً عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".



حيث ظهرت رنا بإطلالة كاجول بسيطة وأنيقة، ارتدت كاجول من قماشة الجينز وملحقات مناسبة للطقس، شعرها كان مفرودًا بالأسفل ومكوّن من خصلات طبيعية.

كما ظهرت رنا سماحة ذات إطلالة مكياج خفيفة، مركزةً على الحواجب والرموش الطويلة، كما بدت في حالة نفسية مرتاحة وسعيدة.



أبرز التعليقات على صورة رنا سماحة



وفورا من مشاركة الصورة نالت الصورة على إعجاب الجمهور، حيث أشادت الجمهور بأناقة رنا وأشكال إطلالتها البسيطة والأنيقة في آن واحد، أتباعها أعربوا عن حبهم لها وشوقهم لأعمالها الجديدة.

رنا سماحة تنتظر عرض مسرحية العيال فهمت

وفي سياق منفصل، حرصت الفنانة رنا سماحة على معايدة جمهورها بشكل خاص والكشف أحدث أعمالها المسرحية الجديدة، والتي تحمل اسم" العيال فهمت،حيث نشرت "رنا" بصورة البوستر الرسمي للمسرحية من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وأرفقت بالبوستر تعليقًا قالت فيها:" استنونا على العيد الكبير على مسرح ميامي وسط البلد القاهرة شارع طلعت حرب في المسرحية الغنائية الإستعراضية الكوميدية العيال فهمت فرقة المسرح الكوميدي".



وأضافت: "ومن المقرر أن يتم عرض المسرحية في ثالث أيام عيد الأضحى، إخراج شادي سرور، تحت إشراف مدير المسرح الكوميدي ياسر الطوبجي ".

تعليقات الجمهور على منشور رنا سماحة



وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجماهير، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، منتظرينك، دايما مجتهدة ومبدعة، وغيرها من التعليقات.

و "العيال فهمت" هي التجربة الثانية لرنا سماحة مع المسرح الكوميدي، حيث قدمت في 2018 العرض المسرحي "كوميديا البؤساء" إخراج مروة رضوان على مسرح ميامي بوسط البلد.

ومن المقرر أن تجسد رنا فتاة اسمها "نغم" مُحبه للرقص والموسيقى، ومُحبه للفن بكل أنواعه، وتحاول جاهدة طوال الوقت أن تثبت أن الفن له دور كبير في التربية.

