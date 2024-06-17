عبد الفتاح الجريني يطرح أحدث أغانيه "الحلم الوردي" احتفالًا بالعيد

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أحمد جودة - القاهرة - طرح النجم المغربي عبد الفتاح الجريني أحدث أغانيه على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، والتي تحمل إسم الحلم الوردي من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع جلال حمداوي وإنتاج روتانا، وتخطت حاجز نصف مليون مشاهدة.

آخر أعمال عبد الفتاح الجريني

وطرح منذ فترة النجم المغربي عبد الفتاح الجريني أغنية تحمل اسم "على بالي" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان وتوزيع عبد المغيث، وميكس وماستر جلال حمداوي وإنتاج روتانا.

يذكر أن الجريني بدأ مسيرته الفنية بعد مشاركته فى برنامج “نجوم العرب” عام 2007، وشارك في تقديم عدة برامج تلفزيونية منها: “كوك استوديو”، و“ريفالكس”، وساعة سعيدة“.

وأصدر جريني عدة ألبومات ناجحة، منها: ”عايش حياته“، ”يا خسارتك في الليالي“، ”3 كلمات“، إضافة إلى العديد من الأغانى المنفردة، أبرزها: ”وحياة عينيك“، ”جبارا فان“، ”أشوف فيك يوم“، ”جنبك على طول“، ”وال ايه وال ايه“، ”أبو خد عنابي“، ”أوقات“، ”وحياة عينيك“، ”بحب اشوفك“، ”يا بخت النوم“، ”حب غريب“، ”أحلى مافي الدنيا“، ”وفر كلامك“، وغيرها.