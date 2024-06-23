نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اخرهم كندة علوش.. فنانين سوريين اصيبوا بمرض السرطان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعد مرض السرطان من الامراض الخبيثة التي تحارب خلايا الجسم، وخلال الفترة الأخيرة أعلن عدد كبير من المشاهير والفنانين السوريين عن إصابتهم بمرض السرطان، وكان اخرهم الفنانة السورية كندة علوش.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية اسماء الفنانين السوريين الذين اصيبوا بمرض السرطان..

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السورية كندة علوش

تصدرت الفنانة السورية كندة علوش خلال الساعات الماضية مؤشر البحث جوجل، وذلك بعدما كشفت مساء أمس خلال لقاءها مع الإعلامية مني الشاذلي عبر حلقات خاصة، تفاصيل إصابتها بالسرطان، ومعاناتها في رحلة العلاج على مدار العام ونصف العام الماضيين.

المطربة السورية نورا رحال

أعلنت المطربة السورية نورا رحال اصابتها بمرض "سرطان الثدي عام 2007، حيث بدات رحلة علاجها في سوريا، وسافرت لاحقًا إلى العاصمة الفرنسية باريس لاستكمال العلاج، اجرت عملية استئصال للثدي ولم تلجأ إلى العلاج الكيمائي، وساعد اكتشافها للمرض مبكرًا في سرعة الشفاء والعودة للفن.

الممثل السوري ناجي جبر

توفي الممثل السوري ناجي جبر عن عمر يناهز 63 عام في مشفى بدمشق بعد صراع طويل مع مرض السرطان، واشتهر باسم أبو عنتر عندما شارك مع الممثل دريد لحام في مسلسل صح النوم والتحق بنقابة الفنانين السوريين عام 1972، تزوج وأنجب أربعة لجين وهيا وريبال ومضر.

المطربة السورية فايزة أحمد

توفيت المطربة السورية فايزة أحمد يوم الأربعاء، 21 سبتمبر عام 1983 عن عمرٍ ناهز ال 49 سنة بعد صراع طويل مع سرطان الثدي، وظلت تعاني منه لسنوات طويلة ولم تفلح الجراحة التي قامت بها في الخارج وقررت الاعتزال ولازمت الفراش حتى توفيت بعد أن هزمها المرض.

أسماء الأسد زوجة الرئيس السوري بشار الأسد

كشفت الرئاسة السورية عن إصابة أسماء الأسد زوجة الرئيس السوري بشار الأسد، بسرطان الدم، المعروف باسم "اللوكيميا"، وتم اكتشاف الإصابة بعد ظهور عدة أعراض وعلامات سريرية مرضية تم على إثرها مجموعة من الاختبارات والفحوصات الطبية، تخضع الأسد لبروتوكول علاجي متخصص يتضمن شروط العزل وتحقيق التباعد الاجتماعي المناسب كجزء من خطة العلاج.

خالد تاجا

أصيب خالد تاجا بمرض السرطان في إحدى رئتيهِ بسبب التدخين، ما أدى إلى استئصالها، ابتعد عن العمل الفني 12 عامًا، رحل عن عمر ناهز 73 عاما في مشفى الحسين للسرطان في الأردن الذي نقل إليه قبل أربعة أيام من الوفاة.

النجم السوري فؤاد غازي

صارع النجم السوري فؤاد غازي مرض سرطان الحنجرة، ثم فارق الحياة بعد صراع طويل عن عمر لم يتخطّ الـ 56 عامًا، تعاون مع معظم الملحنين السوريين، وابتعد عن الأضواء منذ منتصف التسعينات بلا سبب أو ظهور سوى العمل في الحفلات.

فنانين اصيبوا بمرض السرطان



هناك فنانين اخرون اصيبوا بمرض السرطان منهم الفنان احمد حلمي والفنان علاء مرسي، احمد زكي، الفنانة ناهد شريف التي عاشت قصة صعبة مع مرض سرطان الثدي، أنجلينا جولي عام 2013 قامت باستئصال الثدي، سمية الألفي عانت من سرطان الثدي ولكنها تعافت، الفنانة اللبنانية دينا حايك إصيبت بسرطان الثدي من الدرجة الثالثة، وغيرهم من النجوم بمختلف الجنسيات.