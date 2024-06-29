نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب "بيت السعد".. عمرو وأحمد سعد يتصدران التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم برنامج عمرو سعد وأحمد سعد محرك البحث “جوجل” خاصةً بعد طرح البرومو الرسمي الخاص بـ برنامج “بيت السعد”،والتي تعد هذه هي التجربة الإذاعية الأولى للثنائي، ويرجع نجاح البرنامج بسبب اختلافه عن برامج التوك شو التقليدية، ومن المقرر طرح أولى حلقات برنامج بيت السعد لـ عمرو سعد وأحمد سعد يوم الأربعاء المقبل الموافق 4 من شهر يوليو عبر شاشة قناة mbc 1 بتوقيت السعودية في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

وسمي برنامج “بيت السعد” بهذا الاسم وفقًا لما يتناسب مع فكرته حيث يظهر عمرو سعد وأحمد سعد وكأنهما في منزلهما ويستضيفا عدد من النجوم، ومن أبرز الضيوف الذين من المقرر استضافتهم في البرنامج: الفنانة مي عمر، الفنانة منة شلبي، المطربة إليسا، الفنان محمد هنيدي، النجم أحمد السقا، الشاب خالد، أحمد فهمي.

بـ "الكيميا راكبة".. أحمد سعد وعمرو سعد يتصدران التريند

وتصدر النجم عمرو سعد، والمطرب أحمد سعد، في وقت سابق تريند موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” بعد النجاح الساحق الذي حققا من خلال أغنية “الكيميا راكبة”، حيث حققت أكثر من 250 ألف مشاهدة في أقل من يومين.

تفاصيل أغنية "الكيميا راكبة"

الكيميا راكبة من كلمات منة القيعي، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع إيهاب كلوبيكس، وإخرج محمد سامي.

كلمات أغنية الكيميا راكبة

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:

الكيميا راكبة

والسمعة سابقة

لو كانت مسابقة إحنا الاوائل

أخلاق أوروبا ايوة إحنا نخبة

ودماغنا هوبا بخته اللي جاوب

لما إحنا كنا كانوا غيرنا نونة

جايين بطولنا ومفيش جمايل

شافونا مرة قالوا انبهرنا

برا المقارنة مالناش بدايل

ليل ليل ليل ليل ليل ليلي ليلي

مننا فينا السعد بينا اسأل علينا قبل المشاكل

واصلين لحتة مش أي حته

وبأي خطه إحنا التقايل

لما إحنا كنا كانوا غيرنا نونة

جايين بطولنا ومفيش جمايل

شافونا مرة قالوا انبهرنا

برا المقارنة مالناش بدايل

ليل ليل ليل ليل ليل ليلي ليلي