نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ورش رسم وأداء حركي ومسرحي للموهوبين في ثاني أيام "مصر جميلة" بدمياط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهد قصر ثقافة فارسكور، أمس الأربعاء، تدريبات مكثفة في ثاني أيام ورش "مصر جميلة" المعنية باكتشاف ورعاية وتنمية الموهوبين، والتي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني بمحافظة دمياط، ضمن مبادرة وزارة الثقافة "ثقافتنا في إجازتنا".

ورشة تعليم أساسيات الرسم

جاءت البداية مع ورشة تعليم أساسيات الرسم للفنان شادي قطامش، أوضح خلالها كيفية رسم المباني مع عناصر الطبيعة بأسلوب احترافي، لتقديم أعمال فنية مبدعة في حفل الختام.



ومن أمام كورنيش النيل استكمل الموهوبون اللوحات الفنية ليقدموا برؤيتهم لوحات عن النهر وما حوله من عناصر كالبيوت المصرية، أبراج الحمام وأشجار النخيل وغيرها، للتأكيد على فكرة الطابع المصري.

أقيمت الفعاليات بحضور الشاعر مسعود شومان رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية، محمد صابر مدير عام الإدارة العامة للمواهب، د. فادي سلامة مدير عام فرع ثقافة دمياط، وتضمنت استمرار ورشة "الأداء الحركي"، استهلها المخرج كريم خليل بتدريب المشاركين على بعض تمارين اللياقة البدنية لإحداث تجانس حركي بين أعضاء الفريق، ثم توالت تمرينات الحركة مع الاستعانة بمقطوعات موسيقية وأغنيات من الفلكلور المصري.

تقول المتدربة هنا الجوادي ١٤ عاما، الورشة أكثر من رائعة واشتركت بها لعشقي عالم الاستعراضات، كما أعربت المتدربة

جودى سليم ١١ عاما عن سعادتها للمشاركة بأنشطة قصور الثقافة، مشيرة إلى أن مجال الدراما الحركية هو المجال الأنسب إليها لتنمية موهبتها.

ورشة الأداء المسرحي

واختتم اليوم مع ورشة الأداء المسرحي، قام خلالها المخرج حسن النجار بتدريب الأطفال على تمارين التركيز والارتجال، ودراسة الشخصية، هذا إلى جانب قراءة النص المسرحي "بلدنا الجميلة " تأليف عبده الحسيني، والذي يتناول تاريخ مصر ممثلا في دمياط ورموزها حتى العصر الحديث.



وأشار "النجار" أن أحداث العمل المسرحي المقرر تقديمه في ختام الورشة مقتبسة من فيلم "صغيرة على الحب"، وسيأتي العرض للتعبير عن أحلام الشباب بالجمهورية الجديدة.

الفعاليات تقدمها الإدارة العامة لرعاية المواهب، التابعة للإدارة المركزية للشئون الثقافية، وبالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج، وفرع ثقافة دمياط.

ويستمر البرنامج حتى ٧ يوليو الحالي، بواقع ٣ ساعات تدريبية لكل ورشة، ويستكمل فيه الموهوبون تدريبهم في كل مجال فني حتى العرض النهائي، وتعقد الورش التدريبية والمحاضرات داخل قاعات قصر ثقافة فارسكور، وفي عدد من الأماكن الخارجية، ويختتم اليوم الأخير بعرض نتاج للورش الفنية.