شاهد.. مي عمر في أحدث ظهور لها في متحف اللوفر بباريس

القاهرة - محمد ابراهيم -



شاركت النجمة مي عمر، متابعيها صورًا جديدة أثناء زيارتها لمتحف اللوفر بباريس من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير " إنستجرام".



و ظهرت وهي ترتدي توب أسود وعليه جاكت جينز فاتح بأزرار ذهبية اللون على بنطلون جينز غامق وشنطة بيضاء مع نظاره سوداء تليق بوجهها وتركت شعرها منسدلًا على كتفها ووضعت ميكب هادئ يليق بها وبجمالها الذي نال إعجاب الكثير من جمهورها، وعلقت على الصور: "روائع وذكريات”.



كما تضع مي عمر صورة للموناليزا الموجوده بمتحف اللوفر مع صورها، حيث تعتبر لوحة الموناليزا الأصلية من أكثر اللوحات شهرة في العالم، ويعتبر ليوناردو دافنشي، الذي ينتمي إلى عصر النهضة الإيطالي، أحد أعظم الرسامين في التاريخ، ويعتقد أنه رسم التحفه في أوائل القرن السادس عشر.

آخر أعمال الفنانة مي عمر

و الجدير بالذكر أن آخر أعمال مي عمر مسلسل نعمة الأفوكاتو، بجانب نخبة من نجوم الفن، والذي لاقى نجاحًا كبيرًا أثناء عرضه على قنوات mbc مصر، وهو من نوعيه مسلسلات ال ١٦ حلقه.



قصة مسلسل نعمة الأفوكاتو

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي تشويقي، حيث تعمل المحامية الطموحة ( نعمة) على مساندة زوجها الفاشل كي ينجح في حياته، لكن حياتها تنقلب رأسًا على عقب بعد إكتشافها خيانته لها، وتحاول الإنتقام منه.



أبطال مسلسل نعمة الأفوكاتو

مسلسل نعمة الأفوكاتو، من تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي، ومن بطولة مي عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو رية، سلوى عثمان، سامي مغاوري، لبنى ونس، عماد زيادة، هدير عبد الناصر، طارق النهري، أحمد ماجد، ولاء الشريف، ونخبة من النجوم، ومن إخراج محمد سامي وإنتاج مها سليم.