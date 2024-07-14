شاهد. نسرين طافش تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

القاهرة - محمد ابراهيم -

لفتت الفنانة نسرين طافش الأنظار بإطلالة مثيرة وجذابة، شاركت جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورا جديدة لها.

أحدث ظهور لـ نسرين طافش

وظهرت طافش مرتدية بادي كت جريء مكشوف البطن، ما عكس جمالها وقوامها الممشوق، اعتمدت على المكياج الناعم وتركت خصلات شعرها منسدلة بنعومة وانسيابية.

أحدث أعمال نسرين طافش

ومن ناحية اخري، تعاقدت الفنانة نسرين طافش للانضمام إلى فريق عمل مسلسل “بدون مقابل”، والمقرر أن يخوض من خلاله النجم هاني رمزي الماراثون الصيفي القادم، المسلسل إنتاج شركة أفلام محمد فوزي إخراج: جمال عبد الحمید، تألیف: حسام موسی، إشراف عام أحمد جابر مع كوكبة من نجوم مصر :هاني رمزي - داليا البحيري - وفاء عامر - خالد سليم - عمرو عبد الجليل.

اخر أعمال نسرين طافش

وكان اخر اعمال النجمة نسرين طافش فيلم "السيستم" من بطولة أحمد الفيشاوي، طارق لطفي، بسنت شوقي، وهو من تأليف أحمد مصطفى، وإخراج أحمد البنداري، وإنتاج كريم الشربيني وإيهاب منير، هو قصة اجتماعية تدور حول شاب يعاني من عقدة تجاه السيدات الجميلات بسبب حادث في حياته، يقوم أحمد الفيشاوي بتجسيد دور هذا الشاب، بينما تجسد بسنت شوقي دور فتاة ناقمة على الرجال بسبب تجاربها الكثيرة والفاشلة معهم، وتتقاطع حيوات هؤلاء الشخصيات وتنمو الأحداث في إطار القصة، ما يكشف عن تفاصيل مثيرة حول علاقاتهم وكيف يتعاملون مع عقدهم وتجاربهم السابقة، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعى لايت.

وايضا شاركت طافش في فيلم "أخى فوق الشجرة" مع رامز جلال ويشارك فى بطولته تارا عماد، حمدى الميرغنى، محمد ثروت، "ويزو"، وتأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، وتجسد نسرين طافش شخصية دور فتاة أمريكية من أصول عربية وتعمل مديرة أعمال لـ بهاء، وهى الشخصية البدينة التي يجسدها رامز جلال، حيث تدور أحداث الفيلم، حول علاء، شاب انطوائي يعيش حياة صحية ومنظمة، تتحول حياته عندما يدخل شقيقه التوأم بهاء الذي يعود من أمريكا، ولم يكن يعلم بوجوده من قبل، وهو عكس علاء تماما على جميع المستويات.







