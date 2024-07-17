صلاح الجهيني لـ "دوت الخليج الفني": فيلم فرقة الموت مستوحى من قصة حقيقية

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف المؤلف صلاح الجهيني عن تفاصيل فيلم فرقة الموت، والذي يعكف على استكمال تصوير مشاهده، وذلك في تصريح خاص لموقع دوت الخليج الفني.

وقال صلاح الجهيني عن قصة وتفاصيلم فرقة الموت: "فيلم فرقة الموت مستوحى من قصة حقيقية حصلت في الأربعينات عن فريق شرطة تم تكليفه بالذهاب لمدينة أسيوط للقبض على خط الصعيد وهو فيلم ضخم وصناعه من أهم صناع الأفلام في مصر ومن بطولة أحمد عز وآسر ياسين ومنة شلبي ومحمود حميدة وعصام عمر".

دعم تركي آل الشيخ لـ فيلم فرقة الموت

وكان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، قد أعلن عن دعم فيلم فرقة الموت، وذلك بعد نجاح فيلم ولاد رزق 3 والذي يعرض حاليًا في دور العرض السينمائية ضمن أفلام موسم عيد الأضحى.

ونشر تركي آل الشيخ صورة من كواليس الفيلم، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكتب عليها معلقًا: صور من تصوير فيلم فرقة الموت برعاية موسم الرياض.



أبطال فيلم فرقة الموت



ويشارك في فرقة الموت بجانب أحمد عز، كل من: آسر ياسين، منة شلبي، محمود حميدة، بيومي فؤاد، أمينة خليل، خالد كمال، رشدي الشامي، فريدة سيف النصر، سماح أنور، عصام عمر، محمد عبد العظيم، وهو من ﺗﺄﻟﻴﻒ: صلاح الجهيني، وإخراج أحمد علاء الديب.



قصة فيلم فرقة الموت



في إطار من الحركة والإثارة والتشويق، تدور أحداث الفيلم حول الضابط عمر، الذي يُكلف بمهمة القبض على خُط الصعيد، فيدخل في صراعات لا يعلم نهايتها، وتتوالى الأحداث.

آخر أعمال صلاح الجهيني



يذكر أن آخر أعمال صلاح الجهيني هو فيلم ولاد رزق 3 والذي تدور أحداثه في فترة بعد مرور سنوات وانفصال الأخوة في طرق مختلفة، وفي أحد الأيام يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، ما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.



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