تحت شعار "كامل العدد".. كريم عبد العزيز يلتقي بجمهوره في مسرحية "السندباد"

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أحمد جودة - القاهرة - تحت شعار ”كامل العدد" حققت مسرحية «السندباد» للنجم كريم عبدالعزيز، ونيللي كريم، نجاح ضخمًا في أول يوم عرض على المسرح العربي بـ«سيتي ووك» بجدة في المملكة العربية السعودية، حيث تصدرت التريند عقب عرضها بساعات قليلة.

في سياق آخر يتم عرض مسرحية «السندباد» ضمن فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية بداية من يوم 8 أغسطس المقبل حتى 10 أغسطس، وجاء ذلك طِبقًا للتعاون المشترك بين مهرجان العلمين وموسم الرياض وهيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.

أسعار تذاكر مسرحية السندباد

وكشفت الجهة المنظمة للعرض، عن اسعار تذاكر المسرحية، وقسمتها لـ 3 فئات وهي: 100 ريال أي ما يعادل 800 جنيه مصري، و1000 ريال وهو ما يعادل 8 آلاف جنيه مصري.



أحداث مسرحية السندباد



وتدور أحداث مسرحية السندباد عن شخصية عمر أبو الهول التي يقدمها كريم عبد العزيز، وخلال هروبه من المعلم سنوسي يختبيء في مقبرة قديمة ويجد فيها سلسلة ترجع لزمن السندباد وينتحل شخصية السندباد وكأنه عاد من رحلته الأخيرة التي اختفى فيها منذ سنوات طويلة لكي يعيش حياة السندباد ومغامراته، والمسرحية بطولة كريم عبد العزيز، نيللي كريم، بيومي فؤاد، مصطفى خاطر، شيماء صيف.

عودة كريم عبد العزيز المسرح



وتعد مسرحية "سندباد" بمثابة عودة الفنان كريم عبد العزيز للمسرح بعد غياب سنوات بعد آخر أعماله المسرحية "حكيم عيون" عام 2001 بطولة الراحل علاء ولي الدين، الفنان أحمد حلمي، تأليف أحمد عبدالله، إخراج هاني مطاوع.