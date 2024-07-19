نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الطريقة٠٠ أحمد سعد يروج لحلقته الجديدة مع يسرا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر المطرب أحمد سعد الصور عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، فيديو جديد له٠

وظهر سعد في الفيديو في برمو الحلقة الجديدة من برنامجه “ بيت السعد ”، وعلق على الفيديو قائلًا:" بسم الله ٠٠استنوا اغنية “ نغزة” من ألحاني مع النجم أحمد سعد والنجمة يسرا " ٠

آخر أعمال أحمد سعد



جدير بالذكر، أن آخر أعمال أحمد سعد، كانت أغنية «مبروك يابن المحظوظة»، ضمن أغاني فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة الذي طرح ضمن أفلام عيد الفطر 2024.

وتضمنت كلمات أغنية مبروك يابن المحظوظة: «يا ليل يا عين يا ليل، يا يا عين يا ليل.. آه، كل حاجة طالعة منها حلوة، زي المانجا وأحلى لا وأحلى، العيون عاملين بلاوي في المكان، توهتها ساحلة لا دي ساحلة، خفة ايد دم دي في كفة، والدلع يا ناس في كفة».



آخر حفلات أحمد سعد



واستعدت مسارح مهرجان موازين الدولي لاستقبال نجوم المهرجان ومنها 4 كبرى وهي السويسي والنهضة وأبي رقراق وسلا، وثلاثة صغرى هى شلا ومسرح محمد الخامس والقاعة الفنية النهضة، ويستوعب المسرح الواحد من 15 إلى 200 ألف على حسب كل مسرح، وإن كان أكبر مسرحين هما السويسي والنهضة، حيث يعد مسرح السويسى معقلًا للموسيقى العالمية التى يغنى عليها النجوم الأجانب الأكثر شهرة في العالم مثل شاكيرا وجينيفر لوبيز وريهانا وغيرهن ويستقبل المسرح عشرات الآلاف، ومسرح النهضة الذى يغنى أهم نجوم الغناء فى الوطن العربي.

ويشارك في مهرجان موازين نخبة من أبرز نجوم الموسيقى والغناء العالمين والعرب، ومنهم النجمة العالمية نيكي ميناج، والمطربات سميرة سعيد، هيفاء وهبي، نجوى كرم، عبير نعمة، بلقيس، ومن المطربين رامي عياش، وبلطي، آدم، الدي جي العالمي ميترو بومين.