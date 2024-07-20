تركي آل الشيخ يعلن إطلاق جائزة القلم الذهبي للرواية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 20 يوليو 2024 10:32 صباحاً - أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية عن إطلاق جائزة القلم الذهبي للرواية.

وكتب تركي آل الشيخ على صفحته الشخصية فيسبوك: قريبا سيتم اطلاق "جائزة القلم الذهبي للرواية" والتي تركز على الأعمال الروائية الأكثر شعبية والأكثر قابلية للتحويل لأعمال سينمائية بمجموع جوائز ٦٩٠ الف دولار وستكون مقسمة كالآتي:

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الجوائز الكبرى

١- المركز الاول: ١٠٠ الف دولار و تحويل العمل لفيلم سينمائي من إنتاج هيئة الترفيه

٢- المركز الثاني: ٥٠ الف دولار وتحويل العمل لفيلم سينمائي من إنتاج هيئة الترفيه

٣- المركز الثالث: ٣٠ ألف دولار

جوائز مسارات الرواية

بقيمة ٢٥ ألف دولار لكل من المسارات التالية:

١- أفضل رواية رومنسية

٢- افضل رواية إثارة و غموض

٣- أفضل رواية كوميدية

٤- أفضل رواية حركة

٥- أفضل رواية فانتازيا

٦- أفضل رواية بوليسية

٧- أفضل رواية رعب

٨- أفضل رواية تاريخية

جوائز أفضل سيناريو مقدم من عمل أدبي

١- المركز الاول: ١٠٠ الف دولار

٢- المركز الثاني: ٥٠ الف دولار

٣- المركز الثالث: ٣٠ الف دولار

ويشترط في هذه الفئة ان يتم تقديم السيناريو والحوار كامل بالاضافة الى تريتمنت احترافي من ١٠ صفحات.

الجوائز الإضافية

١- جائزة افضل عمل روائي مترجم: ١٠٠ الف دولار

٢- جائزة الجمهور: ٣٠ الف دولار وتكون بالتصويت عبر منصة الكترونية مخصصة.

لجنة التحكيم الرئيسية تتكون من ٣ روائيين و ٣ كتاب سيناريو و ٣ منتجين من العالم العربي. بالإضافة إلى لجنة إضافية لمرحلة الفرز الأولى.

وسيتم إقامة حفل جوائز كبير منقول تلفزيونيا وعلى منصات مختلفة للإعلان عن الفائزين في المسابقة.

المشاركة مفتوحة للأعمال الأصلية من غير اقتباس باللغة العربية ولجميع الجنسيات والأعمار وسيتم الإعلان عن جميع شروط المسابقة لاحقا.

وأنهى تركي آل الشيخ منشوره وقال: متحمس جدا لهذه الخطوة الكبيرة اللي بتفيد الروائيين العرب و صناعة السينما في المنطقة.