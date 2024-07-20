عمرو يوسف يكشف عن أحدث أعماله الفنية..تفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان عمرو يوسف عن أحدث أعماله الفنية في السينما، والذي يحمل إسم "درويش"، ومن المقرر بدء التحضير له خلال الأيام المقبلة، وذلك من خلال لقائه في برنامج "ET بالعربي".

وقال "يوسف":" درويش الفيلم الجديد بنحضره دلوقتي وعاملين قعدات كتابة ومذاكرة.. الكاتب وسام صبري المخرج وليد الحلفاوي، متحمسين كلنا للتجربة واتمنى تطلع بصورة مرضية لكل الناس ويكسر الدنيا ".

آخر أعمال عمرو يوسف

ويذكر أن آخر أعمال الفنان عمرو يوسف الفنية، هو فيلم "ولاد رزق 3 –القاضية"، والذي تم عرضه ضمن موسم أفلام عيد الأضحى 2024، وحقق نجاحًا كبيرًا، وتصدر المركز الأول في شباك التذاكر طوال فترة عرضه في السينمات.

أبطال وصناع فيلم "ولاد رزق 3 – القاضية"

وشارك في بطولة فيلم "ولاد رزق 3" كوكبة من الفنانين أبرزهم: أحمد عز، عمرو يوسف، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، وعلي صبحي، ومن أبرز ضيوف الشرف الملاكم العالمي تايسون فيوري، وكريم عبدالعزيز، والعمل من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

أحداث فيلم "ولاد رزق 3-القاضية"

وتدور أحداث فيلم "ولاد رزق 3" في إطار تشويقي أكشن حول بعد خروج المعلم صقر في الجزء الثاني، يتعاون مع شربيني، بينما يقرر الشايب الانتقام من أولاد رزق بعدما أصبحوا مجرمين محترفين وتتوالى الأحداث.