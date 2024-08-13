نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد تصوير الجزء الثالث لفيلم The Incredibles في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف القائمون على سلسلة أفلام The Incredibles عن بدء تصوير الجزء الثالث للعمل السينمائي المنتظر عرضه بداية العام المقبل، بعد توقف ما يقارب من 6 سنوات منذ عرض الجزء الثاني الذي طرح في يونيو 2018.

تفاصيل فيلم The Incredibles



فيلم The Incredibles ‏ هو فيلم أمريكي للرسوم المتحركة للبطل الخارق تم طرح اخر اجزاءه 2018 من إنتاج استوديوهات بيكسار وتم إصداره بواسطة والت ديزني، وهو من تأليف واخراج براد بيرد، وهو تكملة لـ الخارقون الجزء الأول الذي عرض 2005.

وعلى جانب آخر، يبدو أن شركة بيكسار واستديوهاتها تعيش حالة كبيرة من النشاط الفنى بالاتفاق مع ديزنى، حيث أعلنت الأخيرة عبر حسابها على موقع إنستجرام عن اتفاقهم معًا لطرح ثلاثة مشاريع ضخمة خلال الفترة المقبلة، على منصة ديزنى، وهى الأعمال المنتظرة من جانب عشاق أعمال الإنيميشن والرسوم المتحركة.

وعلى صعيد آخر، أعلنت شركة ديزنى عن بدء تصوير مسلسل Star Wars: Kenobi الجديد في بوسطن، ماساتشوستس، الشهر المقبل، وأشار تقرير الإنتاج الذى نشر على موقع tvseriesfinale، عن موعد تصوير العمل الذى سيبدأ في 4 يناير من العام الجديد 2021، وإلى الآن لم يتم الإعلان عن موعد محدد لـ طرح العمل الجديد، لكن من المفترض أن يطرح في خلال أواخر العام المقبل 2021، على منصة ديزنى بل