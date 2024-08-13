نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد نجاح أغنية "مش عايشين".. رامي جمال يستعد لطرح أغنية جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفنان رامي جمال نجاحًا كبيرًا وملحوظًا خلال هذا العام بداية من العام بطرحه العديد من الأغاني السينجل وأيضًا طرحه ألبوم بعنوان "خليني أشوفك"، وكان قد طرح الفنان رامي جمال مؤخرًا أغنية بعنوان "مش عايشين" وقد لقت الأغنية نجاحًا كبيرًا منذ الوهلة الأولي التي طرحت فيها.

وعلى غرار هذا النجاح الكبير قد أعلن الفنان رامي جمال عن طرحه أغنية جديدة "حالته صعبة" والذي من المقرر أن تطرح يوم الأربعاء القادم عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" حيث نشر بوستر الأغنية عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وعلق عليه قائلًا: "يوم الأربعاء اللى جاي ميعادنا مع اخر أغاني السنة دي إن شاء الله تعجبكم وأشوفكم في أول السنة مع ألبوم الشتاء".

منشور رامي جمال

نجاح أغنية "مش عايشين" لـ رامي جمال

وفي سياق متصل يذكر أنه قد طرح الفنان رامي جمال أحدث أغنياته وهي أغنية "مش عايشين" وهي تنتمي إلى النوع الدرامي الذي تميز به ويحبه الجمهور دائمًا ويفضله، وسرعان ما تصدرت الأغنية تريند موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" ولقت إشادات واسعة من الجمهور.

وأغنية "مش عايشين" تحتل الآن التريند الثاني عشر عبر "يوتيوب" وحققت نسب مشاهدات قد وصلت نحو 335 ألف مشاهدة، وأغنية "مش عايشين" هي من كلمات الشاعر عمرو المصري وألحان إسلام رفعت وتوزيع وميكس وماستر محمد مجدي.

كلمات أغنية "مش عايشين" لـ رامي جمال

متفارقين

وبعيد عن بعض إحنا الاتنين

وتعبنا البعد بقاله سنين

بنكابر ليه؟

وبنعمل فيها إننا ناسيين

متفارقين

وبعيد عن بعض إحنا الاتنين

وتعبنا البعد بقاله سنين

بنكابر ليه؟

وبنعمل فيها إننا ناسيين

والحقيقة

إن كل ذكرى حلوة عيشنا فيها

لسه بندور عليها

في الأماكن والأغاني

نفسنا نرجعها تاني ومش عارفين

والحقيقة

إن كل واحد فينا عاش حياته

بين دموعه وبين آهاته

والمواقف قاسية جدا

إحنا عايشين بس فعلا مش عايشين

متضايقين

هو الفراق كان ريح مين

والعند أهو شوف وصلنا لفين

واللي يشوفنا

يفكرنا إن إحنا اتنين قاسيين